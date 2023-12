PELİN KAYA

Moda bir ifade biçimidir. 2023’te bu ifadenin büyüleyici, çarpıcı ve etkileyici birbirinden farklı hallerine şahitlik ettik. Sizlere yıl boyunca göz kamaştıran, ilham veren, sınırları zorlayan anların, isimlerin ve trendlerin kısa bir özetini hazırladım

Austin Butler

Yılın en şık erkeği için seçimim, yıl boyunca kırmızı halı şıklığını konuştuğumuz ve tüm yılı hatasız bir şekilde tamamlayan Austin Butler oldu. Elvis filmindeki başarılı oyunculuğunu hem ödüllerle hem de doğru kırmızı halı seçimleriyle taçlandırdı. Butler'ın bir Saint Laurent erkeği olması onu tüm rakiplerinin önünü geçirdi ve bir adım öne taşıdı.









Timothee Chalamet

Yılın en stil sahibi erkeği Timothee Chalamet olduğunu söyleyebilirim. Zira uygulaması oldukça zor olan stilini koruması onu yılın en stil sahibi erkeği yapmaya yetiyor. Kimsenin giymeye cesaret edemeyeceği parçaları rahat ve özgüvenli bir şekilde taşıyarak vizyoner duruşunu tüm yıl bizlere gösterdi.



Kendall Jenner

2023'ün en şık kadını, zamansız ve rafine seçimleriyle Kendall Jenner derim. Bu şıklığı sadece kırmızı halıya değil sokak stiline de taşıması zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor. Trend takip eden değil trend belirleyen isim olma özelliğini bu sene de korudu.



Beyonce

2023 yılında konser, sahne ve şıklık deyince aklıma tek bir isim geliyor; Beyonce... Renaissance turnesi boyunca giydikleri ve şovlarıyla resmen hepimize moda ziyafeti yaşattı. Konser verdiği her ülkenin en tanınmış tasarımcılarından hazırlattığı kostümlerle hem büyük bir takdir topladı hem de beğeni kazandı.









Yılın Sürpriz Aşkı

Yılın sürpriz aşkı için iki dünya bir araya gelse asla yakıştırmayacağım, ayrı dünyalara ve vizyonlara ait olduklarını düşündüğüm Timothee Chalamet&Kylie Jenner çifti derim. Bu ilişki çok sürmez diye düşündüm ama onlar yılı sevgili olarak bitirmeyi başardı. Birlikte görülmekten sakınmıyorlar ama beklenen yan yana kırmızı halı pozlarını henüz vermediler.



Sofia Richie

Sofia Richie bu yıl öyle bir düğüne imza attı ki 'sessiz lüks' trendini başlatan isim oldu. Düğün organizasyonu ve gelinliğiyle yıl boyu gelinlere ilham olmayı başardı. Chanel'in arşivlerinin açtırılması, en özel parçaların günümüze uyarlanması ve hakkının verilerek kullanılması düğünün kalitesini arşa çıkaran unsurlar oldu.









Anok Yai - Naomi Campbell

Yılın modelleri arasında yürüdüğü defile sayısı, marka niteliği, profesyonelliği ve stiliyle yeni jenerasyondan Anok Yai'yi ilk sıraya koyarım. Ayrıca tüm yıl podyumlarda ve çok önemli defilelerde gördüğümüz Naomi Campbell de bu yıl büyük bir övgüyü hak etti.



Margot Robbie

Yılın en konuşulan stili için bir saniye bile düşünmeden, gişe kazancıyla rekorlara imza atan Barbie filminin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin Barbie stili derim. Prömiyerlerde ve basın toplantılarında ince düşünülmüş seçimlere imza attı. Orijinal Barbie bebeğin en ikonik kıyafetleri Robbie için gerçek dünyaya uyarlandı.









TÜM YIL SESSİZ LÜKS AKIMINI KONUŞTUK

Bu yıl sadece tek bir trendden bahsedemeyiz. Haydi gelin hep beraber yakından bakalım bu yıla damga vuran trendlere ve yeniliklere...

Yılın büyük kısmında 'sessiz lüks' akımını konuştuk. Gwyneth Paltrow, Sofia Richie gibi isimlerin giyim tarzı ve Succession dizisinin styling çalışması bu trende öncülük etti. Şıklığın ve kalitenin önemsendiği bir yıl oldu 2023.







Valentino'nun başlattığı kravat trendi hem kırmızı halıları hem de sokak stilini süsledi.

Külot şort trendini geçmek olmaz. Miu Miu trend belirleyici marka konumuna geldiğinden beri giyilebilirliği az olan bu tasarıma imza attı ve en önemli moda simalarına gerek davetlerde gerekse sokak stilinde külot şortu giydirmeyi başardı.

Peki ya kırmızı halı ve davetlerde en romantik ve zarif görünümlere kimler imza attı? Sorumu üç boyutlu çiçek detayına minimal şekilde yer verenler diye cevaplıyorum. Özellikle Magda Butrym markası bu anlamda çok iyi iş çıkardı. Koleksiyonundaki tasarımlar, aynı anda seksi, romantik, zarif ve şık görünmek isteyen kadınlara hitap etti.







Ayakkabıda trend balerin modeller oldu. Özellikle Alaia'nın taşlı, The Row dümdüz, Miu Miu'nun kadınsı modelleri en sevilenler oldu.

Yılın ikinci yarısından itibaren vişne/bordo renkte rugan kol çantaları sokak stilinde önemli bir yere sahip oldu. Gucci ve Saint Laurent markaları zamansız tasarıma sahip çanta modelleriyle en çok konuşulan modellere imza attılar.

En sona siz okuyucularımın aklından kesinlikle geçtiğine inandığım bir trendi bıraktım. Tabii ki de yılın son ama etkili trendi; kırmızı çoraplar. Özellikle tamamı kırmızı görünümlerle ve antrasit/gri tonlarıyla tercih ediliyor. Çok da şık kombinler ortaya çıkıyor. Alışılmışın dışında olsa da bu trend benden geçer not aldı. Kırmızıyla başlayan bu çorap trendi yavaş yavaş diğer renklere de yayılmaya başladı. Beyaz, yeşil, mor gibi opak renkler de 2024'te kendine yer bulacak gibi görünüyor.



ÖNE ÇIKAN MARKALAR VE DEFİLELER

Geçtiğimiz yıl Louis Vuitton Erkek Kreatif Direktörü pozisyonuna gelen Pharrell Williams detaylı ve hummalı bir çalışmanın ardından ilk koleksiyonunun defilesini Haziran ayında Seine Nehri'nin üzerinde dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleştirdi. Defile ve koleksiyon amacına ulaşarak küresel bir beğeni kazanmayı başardı ve yılın defilesi oldu.







The Best Entrance yani benim tabirimle Yılın En Havalı Girişi Schiaparelli İlkbahar- Yaz 2023 Haute Couture defilesinde tüm gözleri üzerine toplayan aslan başlı elbisesiyle Kylie Jenner ve tüm vücudunu Swarovski taşlarla kaplayan Doja Cat oldu. İkilinin defileye gelişi o kadar ses getirdi ki defilenin bile önüne geçti desem abartmış olmam.







Yeni bir marka olmasına rağmen adından köklü markalar kadar söz ettiren, endüstriye girer girmez trend belirleyici haline gelen, koleksiyonu ilk günden satış rekorları kıran Phoebe Philo buram buram sessiz lüks kokan vizyonuyla hiç kuşkusuz yılın en iyi çıkış yapan markası oldu.

2023 yılı çeyrek asırlık bir devrin bitişine şahitlik etti. 26 yılın ardından Sarah Burton, Alexander McQueen'den alkışlarla ayrıldı. Alexander McQueen'de İngiliz tasarımcının tasarım ekibinde çalışmaya başlayan ve 2010 yılından bu yana markanın kreatif direktörlüğünü gerçekleştiren Sarah Burton Paris Moda Haftası'nda McQueen için son koleksiyonu olan 2024 İlkbahar - Yaz koleksiyonunu sergiledi. Koleksiyon ve defile çeyrek asrın ağırlığına yakışır, yılın jübilesi niteliğindeydi.