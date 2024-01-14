PELİN KAYA

Sinema ve televizyon endüstrisi için en önemli ödül gecelerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni’nin 81’incisi gerçekleşti. Bu yıl kırmızı halıda zamansız ve son derece şık seçimler olmasına rağmen ilk kez gece boyunca yaşanan olayların fazlalığı ve hepsinin sosyal medyada viral olması, kırmızı halıyı geri plana atmış oldu. Bu defa gecenin başrollerinde dedikodular, alaylar, zorbalıklar ve komik anlar yer aldı

Gecenin sunucularından Jo Koy'un Oppenheimer filmini övmeye çalışırken ezeli rakibi Barbie filminden kadın vücuduyla alay eder şekilde seviyesizce bahsetmesi büyük tepkilere yol açtı. Jo Koy'un seviyesiz sunuculuğu bununla da bitmedi. Taylor Swift'in, futbolcu sevgilisini izlemek için maçlara gitmesini ti'ye alması salondaki izleyicilerin bile tepkisini çekti.







Taylor Swift demişken, en yakın arkadaşı Selena Gomez'in kulağına bir şeyler fısıldadığı ve Taylor'ın şaşkınlıkla karşılık verdiği anlar büyük merak uyandırdı. Dudak okuma uzmanları devreye girse de konu hâlâ gizemini korumaya devam ediyor. Başta Selena, Taylor'a Timothee Chalamet ile fotoğraf çektirmek istese de sevgilisi Kylie Jenner'ın izin vermediğini söylediği iddiaları çıktı, sosyal medya bu haberle kaynadı. Gomez ve Chalamet bu iddiaları reddeden açıklamalarda bulundu. Fakat bana pek de inandırıcı gelmedi. Gomez'in dediğine göre sadece birlikte olan iki arkadaşından bahsetmiş.







Dua Lipa, Schiaparelli elbisesiyle son derece şık olsa da eğlenceli halleriyle akıllarımıza kazındı. Elbisesinin korsesi gereği oturmakta güçlük çektiği anlar yüzleri güldürdü.







Jennifer Lawrence'ın aday olduğu dalda kazanan isim açıklanırken kameraya doğru "Eğer kazanmazsam gidiyorum" demesi gecenin en unutulmaz anlarından biriydi.

Jared Leto yalnızlığı ile güldüren isimdi. Normalde böylesi büyük törenlerde boş alanları kamera çekmez hatta boş alanlar görülmesin diye sektörle alakasız kişiler oturtulur. Ama Oprah Winfrey'in konuşması sırasında arka planda Leto'nun yalnızlığının beklenmedik bir şekilde kadraja girmesi, eğlenceli bir magazin malzemesine dönüştü.







Keiran Culkin'in ödül konuşmasında nispet yaparcasına en büyük rakibi Pedro Pascal'a laf atması ve Pascal'ın bu atışmaya ağlama numarası yaparak cevap vermesi de gecenin en eğlenceli anlarından biriydi.

Dünyanın en güzel kadınlarıyla birlikte olsa da Bradley Cooper'ın geceye annesiyle katılmasının altında birilerine sağlam bir mesaj göndermesi olduğunu düşünüyorum.







Tüm bu olaylara rağmen zarafeti ve duruşu tam anlamıyla moda ziyafeti yaşatan kırmızı halı için de yorum yapmayacağım zannedilmesin. Halıda hakim olan birkaç renk vardı. Kırmızı da onlardan biri. Kırmızı giyen isimlerden favorim Bottega Veneta straples elbisesi ile Julianne Moore oldu. En hayal kırıklığına uğratan isimler ise hiç kuşkusuz Selena Gomez ve Heidi Klum idi.







Gecede zamansız ve elegan seçimlerde siyah renk başroldeydi. Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston ve Dua Lipa en beğendiğim isimler oldu.







Gecenin diğer favori renkleri pembe ve leylak idi. Jennifer Lopez'in Nicole + Felicia Couture imzalı ve bol güllü elbisesini beğendiğimi söyleyemem ama endamı kırmızı halıyı kurtarmaya yetmişti.







2023'te pembe renk resmen Margot Robbie'den soruldu. Kırmızı halıda da yine pembe tercih eden Robbie, Armani elbisesiyle şahaneydi. Leylak rengi Prada elbisesiyle Brie Larson da gecenin kutu bebek gibi görünen en şık isimlerinden biriydi. Natalie Portman'ın Dior elbisesi için sadece bir elbise diyemeyiz. Sanat eseri diyebileceğim emeğe ve tasarıma sahip.







Beyaz renkle de oldukça başarılı seçimler yapıldı. Beyaz giyenler arasında favori ismim Gabriela Hearst elbisesiyle Gillian Anderson oldu.

Metalik tercihler de oldukça baskındı. Gucci elbisesiyle Julia Garner favorim. Taylor Swift metalık fıstık yeşili Gucci elbisesiyle ne çok iyi ne de çok kötü, tam arada bir görünüm elde etmiş.







Kylie Jenner ve Timothee Chalamet aşkı da geceye damga vuran anlardandı. Çift, hâlâ birlikte kırmızı halı pozu vermese de katıldıkları davetlerde samimi görüntüler sergilemekten kaçınmıyorlar. İkili arasındaki konuşma için de dudak okuma uzmanları devreye girdi ve birbirinden eğlenceli yorumlar geceye farklı bir renk kattı.







Rosamund Pike aralık ayında geçirdiği kayak kazasının yara izlerini hâlâ yüzünde taşısa da modanın nimetleri ile kamufle etmenin yolunu bulmuş. 2019 yılına ait Dior elbisesini izlerini biraz olsun örtmek için oldukça şık ve zarif bir Philip Treacy duvak ile eşleştirmiş.







Gecenin en özel seçimi Carey Mulligan'dan geldi. Orijinali 1940/1950 yıllarına ait Elsa Schiaparelli tasarımı elbisenin günümüze uyarlanmış bir halini kırmızı halıda taşıdı.







ERKEK MODASININ KALBİNDEYDİM



Bu hafta erkek moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan ve her sene İtalya, Floransa'da düzenlenen Pitti Uomo'daydım. Sektördeki profesyoneller için büyük bir ilgi odağı olan ve bu yıl 105'incisi düzenlenen fuarda, yeni tasarımların görüldüğü gibi, gelecek sezonun trendleri de belirlenmiş oluyor.

9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Pitti Uomo'ya bu sene tüm dünyadan toplamda 832 erkek giyim markası kabul edilmiş. Tüm markalar gelecek sezonun Sonbahar-Kış koleksiyonlarını görücüye çıkarırken dünya çapında satın almacılara ve satış noktalarına da Pitti Uomo sayesinde ulaşmış oluyorlar.







İspanya'nın en köklü kulüplerinden Atletico Madrid ile yaptığı iş birliği sayesinde Damat Tween, fuarın en dikkat çekici markalarından biriydi. Marka, sürdürülebilirlik ve sessiz lüks odaklı, kalite ve şıklığı yüksek performansla birleştiren tasarımlarıyla erkek modasındaki vizyonunu net bir şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Loro Piana, Zegna, Delfino ve LeoMaster gibi en köklü İtalyan kumaşların hakim olduğu koleksiyonda, usta terziliğe ve el işçiliğine de damga vuruyor.

Pitti Uomo'da sadece markaların şovu gerçekleşiyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Alanın her köşesi gencinden yaşlısına özgün stilleriyle fark edilmek, fotoğraflanmak, ilham olmak isteyen beylerin bireysel şovuna da ev sahipliği yapıyor.