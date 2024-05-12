PELİN KAYA

Her yıl merakla beklenen, moda dünyasının en önemli gecesi MET Gala gerçekleşti. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen gecenin teması floral detayların hakim olduğu ‘Garden of Time’ yani ‘Zamanın Bahçesi’ oldu

Bu sene MET'in görkemli ama dünya meselelerini umursamaz görüntüsü haklı tepkilere sebep oldu. Central Park'ta toplanan birçok Filistin destekçisi, "Gazze'ye bombalar düşerken Met Gala'ya hayır" yazılı pankartlar taşıdığı sırada sadece biraz ötede tek bir geceye katılabilmek, en şık seçilebilmek ve en çok konuşulabilmek için 75 bin doların ödendiği bir gecenin düzenleniyor olması ve tüm dünyanın bir anda bu halıya kitlenmesi, dünyanın tek meselesinin kırmızı halı olması büyük eleştiri aldı. Ve geçiyorum kırmızı halı yorumlarıma.







Zendaya

Gecenin en çok konuşulan ismi elbette Zendaya oldu. Üstelik kırmızı halıda bir değil iki farklı kostüm giydi. Gecenin ev sahiplerinden biri olarak, girişi özel dikim, John Galliano imzalı Maison Margiela Couture ile yaptı. Makyajı da markanın son defilesinde büyük ses getiren Pat McGrath'in 'China Doll' makyajı uygulanmış. Kapanışta giydiği vintage Givenchy tasarım da ilki kadar başarılıydı.







Kylie Jenner

Kylie Jenner özel dikim Oscar de la Renta elbisesiyle konsepte pek de uygun değildi ama zarif görünümü ve elbisesinin güzelliği ile gecenin en iyilerindendi. Elbisenin kuyruk çıkışı tek kelimeyle muhteşem diyebilirim. Kylie'nin kum saati vücut hatlarına da çok yakışmış.







Lana Del Rey

Lana Del Rey, Coachella'da kazandığı moda yükselişini burada da devam ettirdi. Özel dikim Alexander McQueen elbisesi ile hem temayı yansıttı hem de dikkat çekti. Özellikle ayakkabı seçimi nedeniyle çok şık demek güç ama elinden gelen çabayı göstermiş ve dersine çalışmış.







Gigi Hadid

Gecenin temaya en uyumlu ve en başarılı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Gigi Hadid oldu. 2.8 milyon mikro boncukla işlenmiş şahane bir Thom Browne tasarım giydi. Bu elbise için 70 kişilik bir ekibin 5000 saat çalışmış olması tasarıma olan saygımı artırdı.







Tyla

Gecenin en sükseli çıkış yapan ünlüsü şarkıcı Tyla oldu. Balmain imzalı elbisenin malzemesi, 3 farklı renkte kum ve kristallerin özel olarak elle katmanlanmasından ve kumaş kalıbına özenle işlenmesinden oluşuyor. Kumaşın 2 aylık hazırlanma sürecinin ardından ortaya kumdan heykelimsi elbise ortaya çıkmış oluyor. Markanın baş tasarımcısı Olivier Rousteing sayesinde moda dünyası yepyeni bir teknikle ve görsel şölenle buluşmuş oldu. Tasarımın tek handikapı oldukça hassas olmasıydı. Bu nedenle yürümekte ve merdiven çıkmakta güçlük yaratıyordu. Tyla meşhur merdivenleri yardımcısının taşımasıyla çıkabildi ve tabii bu anlar da sosyal medyada viral oldu.







Demi Moore

Demi Moore gecede en beğendiğim isimlerden biri oldu. Harris Reed imzalı üst kısmı çıkarılabilen dönüşümlü bir tasarım tercih etmiş ve mükemmel görünmeyi başarmış. 61 yaşın hakkını daha iyi veren bir isim uzun zamandır görmemiştim.







Mona Patel

Gecede kimsenin tanımadığı ama bir tasarım harikası giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kişi Mona Patel oldu. Üstelik stil danışmanlığını Zendaya'da harikalar yaratan stil danışmanı Law Roach gerçekleştirmiş.

Roach'un milyonlara sahip olan Hintli bir girişimci Mona Patel'e stil danışmanlığı yapması moda dünyasını şaşırttı. Mona, Iris Van Herpen imzalı ve Casey Curran işbirliğinde hazırlanan kinetik bir elbise giydi. Üzerindeki kelebekler ise rüzgarla hareket ediyor.

Giyilebilir teknolojinin son zamanlarda gördüğüm en güzel örneklerinden birine imza attı diyebilirim.







Kendall Jenner

Kendall Jenner, gecede hem şıklığıyla hem de dersine çalışmamış olmasıyla konuşuldu. Seçimi Givenchy arşivlerinden 1999 yılına ait bir tasarım oldu. Röportajında elbiseyi giyen ilk insanın kendisi olduğunu daha önce sadece cansız manken üstünde sunulduğunu açıkladı. Araştırmalar sonucu elbiseyi ilk olarak 1999 yılında Winona Ryder'ın giydiği ortaya çıktı. Bu iddianın ardından ise Ryder'ın çekimde elbisenin replikasını giydiği açıklandı. Belli ki Kendall durumumu kurtarın diye böyle bir açıklama yapılsın diye rica etmiş. Yoksa bir moda çekiminde ünlü kişiye replika tasarım giydirildiği duyulmuş şey değil.







Cardi B

Cardi B kırmızı halıda Windowsen imzalı devasa bir tasarımla yürüdü. Tasarımcısının markası kendisine sorulduğunda tasarımcının adını unutması güldüren anlar yaşanmasına sebep oldu.







Kim Kardashian

Kim Kardashian genç nesillere kötü örnek olması açısından çokça konuşuldu. Kırmızı halıda giydiği özel dikim bir Maison Margiela elbisesiyle beli nefes alamayacak kadar sıkılmıştı. Güzellik algısı yaratmak için verdiği bu savaş olumsuz tepkilere neden oldu.







Jennifer Lopez

Jennifer Lopez özel dikim bir Schiaparelli giymesine rağmen stili ve ayakkabı modeli nedeniyle alaturka görünümden uzaklaşamadı. Tek şaşırtan makyajındaki sadeliği oldu. Harika görünüyor diyemediğim gibi kötü göründüğünü de söyleyemem.







Gecenin unutulmaz dörtlüsü Anok Yai, Imaan Hammam, Karlie Kloss ve Giovanna Engelbert'ten bahsetmezsem olmaz. Kreatif direktör Giovanna Engelbert'in önderliğinde dört isim de Swarovski couture kostümlerle göz kamaştırdılar. Tasarımlar Swarovski taşlarının bir araya getirilerek işlenmesiyle oluştu ve MET Gala kırmızı halısında Swarovski'den tasarımlar giyilerek bir ilke imza atılmış olundu.