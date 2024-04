PELİN KAYA

Zendaya için sadece bir oyuncu demek çok yanlış olur. O artık günümüzün stil ikonu da. Dune 2 filminin daha çok yeni sona eren galalarında öylesine kusursuz bir stil performansına imza attı ki bundan daha iyisini görmek imkansız diye düşünmüştüm.







Belli ki Zendaya'dan daha iyisinin yine Zendaya olacağını hesaba katmamışım.

Yeni filmi 'Challengers' için dünya çapında gerçekleşen tanıtım turları ve galalarında giydikleriyle yine stilini konuşturmayı başardı. Zendaya'nın tüm görünümleri her zaman olduğu gibi oynadığı karakter ile tam uyum içerisinde idi.







Filmin daha şimdiden en stil sahibi kostümlere sahip filmler listesine adını yazdırdığı iddia ediliyor. Tabii bunda kostüm tasarımı JW Anderson ve Loewe markasının Kreatif Direktörü Jonathan Anderson'ın imzasının olmasının büyük payı var.







Challengers'da tenis oyuncusu Tashi'nin (Zendaya) hikayesi anlatılıyor. Kocası Art'ı (Mike Faist) vasat bir oyuncudan dünyaca ünlü bir Grand Slam şampiyonuna dönüştürme sürecinde bol bol derin V yaka kazaklar, jarse atletler, 90'ların çizgili tişörtleri ve havadar polo gömlekler görülüyor.







Filmin tanıtım turlarının ilk durağı Sydney oldu. Zendaya'nın saçındaki olumsuz değişimle eleştirildiği anlar burada yaşandı.

İkinci durağı Paris'te ise gönülleri fethetmeye devam etti. Paris'te bulunduğu süre boyunca tüm seçimleri marka yüzü de olduğu Louis Vuitton'dan yana oldu. Basın tanıtımında vintage parçalar seçmeyi tercih ederken prömiyerde özel dikim bir elbise giydi.







Kalbimi asıl kazandığı yer Roma oldu. Gündüz, tenis temasını tepeden tırnağa yansıtan bir Loewe tasarım giydi. Tepeden tırnağa diyorum zira ayakkabısının topuklarına kadar her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Galada giydiği Calvin Klein tasarımını tanımlamam gerekirse tek başına jilet kelimesi yeterli olur diye düşünüyorum.







Londra'da da adeta sanat eseri bir görünüme imza attı. Tenis raketi detaylı Thom Browne elbisesi ve Bvlgari mücevherleriyle adeta göz kamaştırdı.

Bu görünümünde saç stilisti Ursula Stephen ile yeni bir terim de yaratmışlar; Coquette (Koket) ve Athletic (Atletik) kelimeleri bir araya gelerek "Coqueletic" (Kokletik olarak okunuyor) kelimesi ortaya çıkmış.

Gündüz basın bülteninde giydiği 1994 yılına ait vintage Vivienne Westwood imzalı kıyafeti de tenis yıldızı imajıyla fazlasıyla bütünleşmiş görünüyordu.







SIRA DIŞI PAZARLAMA KAZANDIRIYOR

Ünlü isimlerden dev markalara, son zamanlarda oldukça başarılı pazarlama hamlelerine şahit olduk. Beyonce'nin, yeni albümü 'Cowboy Carter'ı dinleyicileriyle buluşturması moda dünyasına da ilham oldu. Albümün çıkışına sayılı günler kala, Beyonce sosyal medya hesabından albümün şarkı listesini paylaştı. Şarkı listesinde yer alan 'Levii's Jeans' adlı şarkı, Levi's markasının başarılı bir kampanyaya imza atmasını sağladı. Marka sosyal medya hesaplarındaki adını, Beyoncé'nin şarkısındaki gibi 'Levii's' olarak değiştirdi. Ek olarak biyografisine "FKA (formerly known as) Levi's" yani "Eski adıyla Levi's" cümlesini ve Beyonce'nin simgesi olan arıyı ekledi. Bu hareket oldukça başarılı olmuş ki markanın hisse senedi bir anda yüzde 20 yükseldi.







Geçiyorum bir diğer harika pazarlama taktiğine. Porsche markasının 1 Nisan Şaka Günü'ne özel olarak hazırladığı kampanyanın yankıları hala devam ediyor. Hailey Biber'ın markası Rhode'un telefon kabı sadece 1 Nisan' a özel olarak Porsche Key telefon kabına dönüştü. Porsche gibi dev bir marka bu tasarımda Hailey Bieber'dan ilham aldığını da açıkça belli etti. Orijinali Bieber'ın markasında yer alan kabın dünya çapında ne kadar ses getirdiğini ve önemli bir inovasyon örneği olduğunu sizlerle daha önce yine bu köşede paylaşmıştım.







Ve son olarak ünlü şarkıcı Billie Eilish örneğine geçiyorum. Yıldız şarkıcı bir anda sosyal medyadaki tüm takipçilerini yakın arkadaşlar listesine ekleyerek paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarla başta herkes Billie'nin yanlışlıkla bir ekleme yaptığını sandı ancak tabii ki bu hamlenin her ayrıntısı planlıydı. Yakın arkadaşlar eklemesiyle Billie Eilish ilk iki günde 8 milyon yeni takipçi kazandı!

Bu durumun üzerinden çok geçmeden tabii ki beklenen haber geldi; Yeni bir albüm geliyordur! Albüm duyurusu yapıldıktan sonra bu sefer de takipçilerini yakın arkadaşlar listesinden temizleme işi başladı. Kısacık sürede tek bir hamleyle hem milyonlarca takipçi kazanmış oldu hem de albümünü çok daha fazla kişiye duyurmuş oldu.







PARİS GURURLU AMA TEDİRGİN

Şu an Paris şehri hummalı bir şekilde yaza hazırlanıyor. Çünkü Paris 'te yaz ayları çok hareketli geçecek. Paris hem 2024 Paris Olimpiyatları gibi çok önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak hem de tarihleri birbirine çok yakın olan Paris Couture Haftası ve Paris Erkek Moda Haftası gerçekleşecek. Moda Haftası esnasında Paris'te geçen yaz 6,4 milyonu bulan ziyaretçinin bu yıl 15,3 milyona çıkması bekleniyor. Paris Erkek Moda Haftası 18-23 Haziran tarihleri arasında, Sonbahar Couture sezonu ise 24-27 Haziran tarihleri arasında Olimpiyatlara uyum sağlamak amacıyla normalden bir hafta erken gerçekleştirilecek. Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), her sezon defileler için yaygın olarak kullanılan yaklaşık 260 mekandan oluşan bir liste oluşturdu. Bu yaz Olimpiyat altyapılarının kurulması nedeniyle şovlar daha küçük bölgelerde ve daha yakın noktalarda düzenlenecek. Bu nedenle, hali hazırda bir merkez olan Palais de Tokyo daha fazla defileye ev sahipliği yapacak. Bakalım Paris hem sporun hem de modanın başkenti olmanın stresini kaldırabilecek mi, bunu çok yakında göreceğiz.