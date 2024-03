PELİN KAYA

Zendaya harika bir tanıtım süreci geçirdiği Dune 2 filminin ardından hiç ara vermeden hemen 26 Nisan'da vizyona girecek olan yeni filmi Challengers 'ın tanıtım turuna başladı. Basınla buluştuğu ilk durağı Sydney oldu. Kırmızı halıda saçlarını sarıya boyamış ve yeşil özel dikim Loewe elbise giymiş. Saçlarındaki değişim, yıllardır kırmızı halıda fırtınalar estiren Zendaya'nın tüm aurasını almış götürmüş yerine alelade sıradan bir kadını getirmiş. Bir defaya mahsus sadece prömiyere özel bir değişimdir diye ümit ederken ardından katıldığı davetlerden anlaşıldı ki değişimi tek seferlik değilmiş. Normalde en kötü giysiyi bile karizmasıyla taşır derdim. Ancak bu saç rengi ile artık bunu demek pek mümkün görünmüyor.







Hayal kırıklığı yaşatan bir diğer değişim de Rihanna'dan geldi.

O da saçlarını sarıya boyatanlardan. İlk çıktığı görsellerde bambaşka bir Rihanna görünüyor ama biliyoruz ki bu tarz keskin değişiklikleri Rihanna 'da görmeye fazlasıyla alışığız ve yine biliyoruz ki bu değişimleri çok da uzun soluklu olmuyor.

İki başarısız stil değişiminden sonra Gigi Hadid'in yeni saçlarına değinmezsem olmaz. Zira kısalttığı saçlarıyla fazlasıyla iyi görünüyor. Bana yeni haliyle bir tık ünlü model Elsa Hosk'u anımsattı diyebilirim. Yüzü olduğu kozmetik markasının reklam çekimlerinde verdiği karelerde oldukça dinamik, formda ve çok güzel görünüyor.



KAZANÇ FARKI İSYAN ETTİRDİ

Lüks moda dünyasının en popüler markalarından biri olan Loro Piana son günlerde hakkında çıkan iddialar yüzünden eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumda. Markanın etiketini taşıyan ve vicuna (And Dağları'nda yaşayan devegiller familyasından bir tür) yününden üretilen kazağın fiyatı yaklaşık 9 bin dolar yani 291 bin TL.







Ancak yünün üreticisi Lucanas'ın yerli topluluğu bir kazağın üretiminde kullanılacak yün karşılığında yaklaşık 280 dolar (9 bin TL) alıyor.

Marka 1994'ten bu yana Lucanas'ın tek müşterisi olmasına rağmen 2 bin 700 kişilik köyün hâlâ yoksullukla savaştığı biliniyor.

Loro Piana'yı da bünyesinde bulunduran LVMH Grup ise geçen yıl açıklanan iç raporlarına göre bu hammaddeyle üretilen ürünlerden yaklaşık 86 milyar dolar gelir elde ettiğini beyan etmiş.



İYİ OLMAK OUT VİRAL OLMAK İN

Adidas markası Box Shoe adını verdiği yeni bir ayakkabı modeli çıkarıyor. Ayakkabıların saklama kutusundan yapılan ayakkabı tahmin edersiniz ki sosyal medyaya düştüğü anda viral oldu. Zaten artık iyi olmak değil viral olmak önemli. Fiyatı belirsiz ancak lansman tarihinin 1 Nisan olduğuna dair söylentiler var. Belki bizi güzel bir şakanın beklediğinin habercisidir!







Sonuçta ürün Dünya Şaka Günü'nde satışa çıkacak... Bunu sonuçta daha önce farklı markalarda da görmüştük. Bu sene görülen o ki bu günü en iyi değerlendiren Adidas oldu. Tabi ben böyle yazıyorum ama yarın bir bakmışız bu bir şaka değil ve saklama kutusundan ayakkabı gerçeğin ta kendisi!



TREND ALARMI: DİKDÖRTGEN ÇANTALAR

Moda dünyasının daimi döngüsünde yenilik ve klasikler arasında bir denge kurmak, her sezonun en heyecan verici zorluğudur. Ancak bu ilkbahar, stil ikonları arasında bir dönüş ve öne çıkan bir trend var: Dikdörtgen forma sahip çantalar.

Zarif hatları ve işlevselliğiyle, bu çantalar sadece gardıroplarımıza değil, aynı zamanda sokaklara da hakim olmaya hazırlanıyor.

İlkbaharın hafif rüzgarlarıyla, bu çantaların taşıdığı şıklık ve pratiklik, sokak stilinde benzersiz bir ifade sunuyor.

Dikdörtgen formunun sadeliği, her tarzı tamamlamak için ideal bir seçenek sunarken, çeşitli renk ve dokularla da kişisel bir imza eklemek mümkün. Bu mevsim, moda dünyasında sıkça karşılaşılan yenilik arayışının yanı sıra, zamansız ve kullanışlı parçaların değeri bir kez daha vurgulanıyor. Dolayısıyla, dikdörtgen model çantaların bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alması, hem moda tutkunlarını hem de sokak stilini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.







Önde gelen lüks markalar, bu trendi benimseyerek koleksiyonlarına çeşitli stillerde ve materyallerde dikdörtgen çantaları dahil etti. Bu sezonun en gözde markalarından biri olan Alaia, Teckel modeliyle dikdörtgen çanta trendine iddialı bir giriş yapıyor. Dior ise ikonik Lady D-Joy serisini yenileyerek, şıklık ve zarafeti bir araya getiren tasarımlar sunuyor. Miu Miu, Arcadie koleksiyonuyla feminen ve modern çantalara imza atarken, Bottega Veneta da minimalist tasarım anlayışını Clutch Longue model çantasıyla yansıtıyor. The Row, Margaux modeliyle sade ve şık bir duruş sergilerken, Hermes Birkin ve Fold Puzzle modeliyle Loewe gibi markalar da klasik ve zamansız tasarımlarıyla dikdörtgen çanta trendine katkı sağlıyor. Bu markalar, dikdörtgen çantalarıyla moda dünyasında başı çekiyor ve stil tutkunlarının beğenisini kazanıyor.



RİSKLİ VE HEYECANLI BİR TRANSFER

Ve sonunda beklenen, moda kulislerinde konuşulan yenilik bu hafta gerçekleşmiş oldu! Gucci'nin 2022 sonlarında görevden ayrılan Kreatif Direktörü Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli'nin yerine geçerek Valentino'nun yeni Kreatif Direktörü oldu. Moda endüstrisinin gelmiş geçmiş en büyük riskine ve tarihi bir değişime şahitlik ediyor olabiliriz









2015 yılında neredeyse kapatılacak kadar kötü günler yaşayan Gucci'ye gelerek markayı yeniden dirilten ve kısa sürede yine devler ligine sokmayı başaran Michele, bakalım yeterince formda olan Valentino'da neler yapabilecek?

Satış anlamında başarılı, markanın DNA'sı açısından ise büyük bir kayıp olarak değerlendiriyorum bu buluşmayı. Zira Gucci'de son derece özgür ve özgün bir ruha sahip olduğunu ispat eden Michele, mutlaka baskın tarzını ve imzasını yeni markasında uygulayacaktır. Gucci'yi andırmayan yepyeni bir Valentino kadını yaratabilmeyi başarabilecek mi şahsen benim en merak ettiğim konu bu oluyor.

Bu transferin Gucci'nin Michele'nin ayrılmasından sonra değer kaybettiği haberlerin çıkmasından sonra gelmesi de oldukça ilginç bir tesadüf. Bu esnada Piccioli'nin markadan ayrılmasının sebepleri hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyor. Sebebin, üst düzey bir yöneticiyle yaşadığı hararetli bir tartışma olduğu iddia ediliyor. Hatta bu tartışma sırasında Piccioli'nin tükürdüğü ve bu nedenle hemen ayrılması istenmiş. Ancak bu söylentilerin gerçekliği konusunda henüz elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor.