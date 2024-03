PELİN KAYA

96’ncısı düzenlenen Akademi Ödülleri Töreni ile Oscar heykelcikleri sahiplerine kavuştu. Gecede iki film, ödülleri adeta sildi süpürdü

Akademi Ödülleri Töreni'nde 13 kategoride adaylığı bulunan Oppenheimer filmi toplamda 7 Oscar kazanırken; Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy'e kariyerlerinin ilk Oscar'ını getirdi. 11 kategoride aday gösterilen Poor Things filmi geceden toplam dört ödülle ayrıldı. Emma Stone filmdeki performansıyla kariyerinin ikinci En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na sahip oldu.







GAZZE'YE BÜYÜK DESTEK

Gece'de Gazze'yi unutmayarak takdir toplayan isimler oldu. Ramy Youssef, Mark Ruffalo, Finneas, Billie Eilish, Ava DuVernay, Riz Ahmed, Swann Arlaud ve Milo Machado Graner gibi oyuncular kırmızı halıda yakalarında ateşkesi sembolize eden broşlarla poz verdiler.







Geçiyorum en az ödüller kadar yıldız isimlerin ilgi çeken kırmızı halı performanslarına. Moda anlamında gecenin en büyük skandalı En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Emma Stone'dan geldi. Filmdeki başarılı performansından dolayı ödülü alacağı neredeyse kesin olan Stone, böylesine önemli bir gecede seçimini Louis Vuitton markasından yana yapmıştı. Fakat ödülünü almaya çıktığında söylediği ilk şey elbisesinin kopan fermuarından dolayı yaşadığı üzüntü oldu. Neyseki marka hemen terzilerini ödül töreninin düzenlendiği yere göndermiş, sorunu çözmüş. Ünlü yıldızın kopan fermuarı dikilmiş ve sadık müşterisinin huzursuzluğu giderilmişti. Ama dünyanın en önemli kırmızı halısında yaşananlar yüzünden köklü lüks marka sosyal medyanın diline düştü. Dünyaca ünlü bir yıldızı giydirmek her markanın her tasarımcının hayali olsa da işte bu gibi durumlarda çok da büyük bir risk taşıdığına şahit olmuş olduk. Yaşadığı talihsiz olay bir yana dursun yaptığı seçimi de yorumlamak gerekirse gece için epey zayıf ve etkisiz bir seçim yaptığını söyleyebilirim. Sadece saç ve makyajı kusursuzdu.







Kırmızı halının bir diğer sürprizli anı da Vanessa Hudgens'a aitti. Hudgens hamileliğini Oscar kırmızı halısında ilk kez ilan etti ve geçtiğimiz yıl ekim ayında çıkan söylentileri doğrulamış oldu. Vera Wang Couture elbisesi ve Chopard mücevherleri ile hoş görünüyor.







Halıda gözlerin üzerinde olduğu bir diğer isim de Margot Robbie idi. Versace imzalı kahverengi, vücuduna oturan bir elbise tercih etmiş. Elbise nefis görünüyor ancak bel detayından dolayı daha uzun olmasını ve hatta kuyruklu olmasını tercih ederdim. Bu şekilde bir yarım kalmışlık hissi verse de gönülleri tamamlamayı başardı. Robbie bu zamana kadar Barbie aracılığıyla gittiği her törende pembe rengi ve en gösterişli giysiyi seçen isim olurdu. Oscar gecesine baktığımızda işler tersine döndü ve aday gösterilen ekip arkadaşları America Ferrera ve yönetmen Greta Gerwig, Robbie'nin aksine pembeyi seçen ve Barbie temasını yaşatan isimler oldular. Robbie, onların ışıldamasına izin vererek şık bir harekete imza attı.







Gecedeki en şıklardan biri hiç kuşkusuz Anya Taylor Joy'a aitti. Elbisesi için 1949 Dior'un Junon modelinden referans alındığı su götürmez bir gerçek. Şimdilerde orijinali Metrapolitan Museum of Art'da sergilenen tasarımcı Christian Dior imzalı Junon elbise, adını Roma'nın doğurganlık tanrıçası Junon'dan alıyor. Tanrıçanın en sevdiği kuş olan tavus kuşunun tüylerini anımsatacak şekilde hazırlanan etek üzerinde ışıltılı pullu işlemelerle şeffaf ipek tül katmanlarından oluşuyor.







Lupita Nyong'o her zamanki gibi nefis bir renk seçimi yapmış. Armani Prive imzalı elbisesinin modeli kendisine çok yakışmış.







Emily Blunt, Schiaparelli elbisesiyle orijinal, farklı ve gösterişli olmayı başarmış ama yine de yeterince iyi bulmadım. Elbisesinde en dikkat çekici detay sert ve havaya kalkmış askılarıydı.







Gecede aynı şekilde kalıp gibi havada duran başka askılar da vardı. Florence Pugh da tıpkı Emily Blunt gibi askıları havada bir Del Core marka elbise tercih etmiş. Tek gecede benzer iki görünüme şahit olunca, havada askı trendi mi geliyor demedim değil.







Kirsten Dunst, beyaz Gucci elbisesi ile yalınlığın etkileyici gücünü kanıtlayan bir ders vermiş bizlere.







Michelle Yeoh oldukça hoş bir Balenciaga elbise giydi. Kreatif Direktör Demna, Michelle Yeoh'nun Oscar elbisesi için internetten 3 adet vintage couture elbise satın alıp bu üç elbiseyi Oscar elbisesine dönüştürmüş.







Oscar kırmızı halısında ne seçilmemeli diye soracak olursanız ilk üç seçeneğim arasında puantiye desen sağlam bir yere sahiptir. Jennifer Lawrence'ın Dior'dan yaptığı puantiyeli seçimini anlamak kesinlikle mümkün ve kabul edilebilir değil. Fakat kendi güzelliği ve aurası muhteşemdi diyebilirim.







Ariana Grande Giambattista Valli elbisesinin devasa modeli içerisinde kaybolmuş. Minyon bedendeki hanımların kaçınması gereken modellerin başında geliyor bu tarz tasarımlar.







Carey Mulligan 50'li yıllara ait bir Balenciaga elbisenin günümüze uyarlanmış hali ile kelimenin tam anlamıyla kusursuz görünüyor.







Kırmızı halının en şıkı Zendaya'yı en sona sakladım. Armani Prive elbisesinde renklerin uyumu, kumaşın güzelliği ve parıltısı adeta göz kamaştırıyor. Kısaca her detayıyla kusursuz bir elbise diyebilirim. Elbiseyi taşıyan da Zendaya olunca ortaya çıkan sonuca kelimeler kifayetsiz kalıyor, iltifatlar tükeniyor desem abartmış olmam.







Charlize Theron mücevherlerinin gücüyle sade bir modele sahip Dior elbisesini yükseltmeyi başarmış. Gayet iyi görünüyor.