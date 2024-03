PELİN KAYA

İlkbahar ayları yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlarken her yıl yüksek moda markaları sonbahar-kış aylarının koleksiyonlarını moda haftalarında sunmaya başlar. Geçtiğimiz hafta sonlanan Milano Moda Haftası sektörün önde gelen tasarımcılarını, moda tutkunlarını ve eleştirmenleri bir araya getirerek, 2024 yılının soğuk aylarına damgasını vuracak koleksiyonları sergiledi. Detaylarıyla göz dolduran Milano Moda Haftası’ndan öne çıkan defileleri sizler için derledim

MONOKROM BİTİŞLER

Kreatif Direktör Matthieu Blazy, Bottega Veneta için öyle başarılı bir koleksiyona imza attı ki markadaki yerini sağlamlaştırdı. Blazy bu koleksiyonda, tasarımlarında oversize kesim çizgisinden kaçınarak parçaların daha gösterişli olmasına odaklanıyor. Monokrom bitişler, tüy dokuları ve ferah renk hikayesi tasarım çizgisini olumlu yönde destekliyor. Materyal olarak yoğunlukla sıcak tutan yünlerden ve sert derilerden yararlanması kaliteyi bir üst seviyeye taşıyor. Özetle her parçanın her okazyonda giyilebilir olduğunu ve giyenin de dikkatleri üzerine toplayacağını söylemek mümkün. Davetliler arasında Kate Moss, Raf Simons, Julianne Moore ve markanın viral paparazzi kampanyasının yıldızı A$AP Rocky yer alıyor. Böylesine rafine bir markanın dişlerine altın kaplama takarak gezen bir ünlüden yana seçim yapması büyük bir değişim işareti olsa gerek.









ÜNİFORMA STİLİ

Prada Sonbahar 2024 defilesinin tasarım süreci için Kreatif Direktör Miuccia Prada ve Raf Simons, ister sevelim ister nefret edelim, ister aptalca, komik, üzücü ya da politik olduğunu düşünelim, her şey bir başlangıç noktası olabilir diyor. Bu bakış açısıyla bizleri kadifelerle ve tüylerle kaplı asker şapkalarıyla dolu bir koleksiyon karşılıyor. Üniforma stili yeni bir bakış açısıyla tekrardan tasarlanıyor. Markanın Doğa Ana'ya olan ilgisi podyum zemininde can buluyor ve doğal temalar zemini süslüyor.









İDDİALI

İşte beni heyecanlandıran bir marka daha. Ferragamo'nun dönüşümü yavaş ama muhteşem oldu! Sonbahar 2024 koleksiyonunun yalın, sofistike, iddialı, tümüyle giyilebilir olması, lüks detaylar içermesi, deneysel malzemeler taşıması, keskin bir bütünlük içinde olması markayı diğerlerinden bir adım öne taşıyor. Koleksiyondan bir tasarıma parantez açmak istiyorum. Defilede payet gibi görünen ama aslında üstü özel boyama deri dilimlerinden yapılmış kırmızı ve siyah elbiseler, gelecek sezonun en gözde parçaları olmaya aday desem abartmış olmam. Etiketlerinin ne kadar olacağını da şimdiden merak etmeye başladım diyebilirim.









ASİMETRİK

Fendi Sonbahar 2024 koleksiyonunda bizlere yeni bir bakış açısı vermek yerine olanlar üzerinde revizeler sundu desem doğru olur. Koleksiyonda asimetrik parçalar ve meşhur baget çantasının farklı versiyonları dikkat çekiyor. Bir de bu yaklaşımların üzerine nostaljik bir doku ekleniyor. Tüm bunlara rağmen giyilebilirliği olmayan ters köşe bir parça koleksiyonun unutulmamasını sağladı; Chupa Chups şeker markası ile iş birliğinden doğan ve lolipop taşımak için tasarlanan mini aksesuvar. Kolye, çanta, çanta süsü ve daha birçok formda kullanabileceğimiz bu aksesuvar tek başına sosyal medyada viral oldu diyebilirim.









SOFİSTİKE

Milano Moda Haftası'nı ele alıp da Gucci'den bahsetmemek olmaz. Kreatif Direktör Sabato De Sarno bir önceki koleksiyonunun çizgisinden çıkmadan sofistike Gucci kadınıyla Alessandro Michele'nin maksimalist Gucci kadınını zihinlerden silmeye devam ediyor. Kamisol elbiseler, kasık uzunluğundaki çizmeler, pırıltılı dokular ve dış giyim parçaları koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor. Gucci'nin ilk kez dış giyime bu denli ağırlık verdiğini görüyorum ve yeni ağırlık verilmiş olmasına rağmen son derece başarılı bulduğumu söyleyebilirim.









ASI BİR RUH

Versace Sonbahar 2024 koleksiyonu ile asi bir ruha ve iyi bir kalbe sahip, hem resmi hem de iddialı kadınları temsil ediyor. Terzilikteki ustalığın ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Gösterişli yakalar, dik omuzlar, dikkat çeken bacak dekolteleri, yoğun altın detayları koleksiyonun temel hatlarını oluşturuyor. Bu koleksiyonun neredeyse her lüks markadan biraz da olsa esintiler taşıdığı söylenebilir. Genel bir bütünlükten ziyade pazarlama amacı güdülmüş olmalı ki böyle bir koleksiyon ortaya çıkmış. Davetlilere gelecek olursam, Anne Hathaway davetlilerin en dikkat çekeni oluyor. Koleksiyondan giydiği kırmızı korse detaylı deri elbisesiyle son derece iyi görünüyor.









DEV MARKALARIN GÖZDESİ TÜRK MODEL

Global moda haftalarında bir Türk gencinin podyumlarda rüzgar gibi estiğini söylesem... "Pelin Hanım yeğenim Milano Moda Haftası defilelerinde yürüdü" diye bir mesaj almasaydım başarılı gencimizin yaptıklarını kaçırıyor olacaktım. Ferragamo defilesinde yürüyen 21 yaşındaki Türk model Cihat Seyhun, yurt dışında prestijli moda markalarıyla önemli işlere imza atıyor. Milano'da yürüdüğü tek defile Ferragamo da değil. Ferrari defilesinde de oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Kendisini araştırdığımda Ocak ayında gerçekleşen Erkek Moda Haftaları'nda Balmain ve Prada defilelerinde yürüdüğünü öğrendim. Üstelik kendisi Prada defilesinde yürüyen ilk Türk model olmuş. Ceyhun, fiziksel olarak klasik yakışıklı erkek standartlarından ziyade günümüzün global modellik algılarına çok daha fazla hitap ediyor oluşunu avantaja çevirmeyi başarmış. Ayrıca bir erkek model olarak Türk gençlerine örnek teşkil edecek rol model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine bu yolculukta gençliği kadar parlak bir kariyer diliyorum.