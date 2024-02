PELİN KAYA

Amerikan Futbolu Ligi Super Bowl final maçı bu yıl Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında gerçekleşti. Aylar süren ligin kazananı Kansas City Chiefs oldu

Kansas City Chiefs'in oyuncusu Travis Kelce'nin sevgilisinin dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift olması ve tribünlerde yer alması bu önemli spor karşılaşmasına birçok farklı renk kattı.







Swift, Dion Lee üst ve Area marka pantolonuyla bulunduğu ortama yakışan sportif bir şıklık içerisindeydi. Yakın dostu Blake Lively'nin de Taylor'dan aşağı kalır yanı yoktu. Balenciagax Adidas koleksiyonundan eşofmanı ters köşe yaparak mücevhere boğmuş ama işin ucunu fazla kaçırmış. Küpe, kolye ve bileziklerden oluşan 18 parça takı setinin etiket toplamı tam 500 bin dolar...







Gecenin yıldızı Travis Kelce olsa da lüks moda severlerin dikkatini çeken isim Christian McCaffrey oldu. Elindeki Hermes The Rock'ın ikinci el pazar fiyatı 90 bin $ yani 2 milyon 775 bin lira...







Super Bowl'u ve Half Time Show'u izlemeye gelen ünlüler arasında Kim Kardashian, Lady Gaga, Lana Del Rey, Kendall Jenner, Justin-Hailey Bieber, Jay Z, Blue Ivy Carter, Rumi Carter, Beyonce, Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Kanye West gibi isimler de vardı.

Geçiyorum dünyanın en pahalı 13 dakikasına ve devre arası yıldızına. Her sene Super Bowl maçının 13 dakikalık devre arasında gelenek olarak yıldız isimler sahne alır. Bu, her sanatçının kariyerinde yaşamak isteyeceği zirve noktasıdır. Her yıl ortalama 110 milyon izleyiciye ulaşan bu gösterinin reklam gücü ve değeri de oldukça yüksektir.

Super Bowl Halftime Show, müzik dünyasının en gözde isimlerini aynı sahnede buluşturarak unutulmaz anlara imza atar. Bu yılki sahnenin yıldız ismi de Usher oldu.







Gecede iki farklı kostüm giydi. İlki beyaz renk Dolce&Gabbana bir takımdı. Asıl diva parça ise 340 bin kristalden oluşan özel dikim Off-White kostümüydü. Flipper's Quadz olarak adlandırdığı patenlerle kombinini tamamlamasını ve sahne şovuna dönüştürmesini sevdim.

Super Bowl, sadece sporun zirvesinde değil aynı zamanda dünyanın en pahalı reklamlarına da ev sahipliği yapar. Markalar ürünlerini tanıtmak için milyon dolarlar harcamaya hazırdır.

Son verilere göre bu yıl Super Bowl'da 30 saniyelik bir reklam vermenin maliyeti 7 milyon dolar olarak belirlendi.

En ses getiren reklam ise Ben Affleck, Matt Damon, Tom Brady ve Jennifer Lopez'in oynadığı Dunkin reklamı oldu. Affleck, ters köşe yaptığı rolünü o kadar egosuz ve o kadar başarılı oynamış ki hayran kalmamak imkansız. Batman gibi en karizmatik karakteri canlandırmış birinden böyle bir performans görmek takdire şayan.







Reklamın başarısı rakamlarla da kanıtlandı. Ben Affleck'in reklamda giydiği DunKings takımlar reklam yayınlandıktan sonra 120 dolara internet sitesinde satışa çıktı ve binlerce adeti sadece 19 dakika içinde tükeniverdi. Affleck, reklam için aldığı 10 milyon doları 19 dakikalık satışta çıkartmış bile.

Son dönemde yaptıklarıyla hayret ve şaşkınlık yaratan Kanye West de Super Bowl'da getirisi yüksek bir reklama imza atarak adından söz ettirdi.







West, yapımına tek dolar bile harcamadığı hatta akıllı telefondan çektiği 30 saniyelik Yeezy reklamını Super Bowl'da 7 milyon dolar ödeyerek yayınlattı. Reklam sonrası satış sonuçlarını da kendisi açıkladı. Reklamın hemen ardından 287 bin 357 adet sipariş almış ve 24 saatten kısa sürede 19.3 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş.

***

VAHŞİ BATI STİLİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR



Moda dünyasında yaşanan son gelişmeler kovboy tarzının gümbür gümbür geldiğine işaret ediyor. Beyonce Super Bowl esnasında country temalı Renaissance: Act II albümünü duyurdu ve süreç boyunca kovboy stiliyle albümünün temasını pekiştirdi. Grammy Töreni'nde yine benzer bir görünüm içindeydi.







New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Luar markasının defilesini de kovboy stiliyle izlemeye gitti.







Erkek Moda Haftası'nda Pharrell Williams'ın Louis Vuitton için sunduğu vahşi batı temalı koleksiyonu bu trendin kısa sürede hayatımıza yerleşeceğinin habercisi olmuştu bile.







Bizden ise kovboy stilini ilk uygulayan isim Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Celine marka botları, vintage kemeri ve diğer tüm parçalar kendi gardırobundan. Bıyığı ise bir proje için deneme amaçlıymış...

***

KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI



Geçtiğimiz hafta Dune 2 filminin oyuncularını ve başarılı kırmızı halı görünümlerini konu etmiştim. Artık daha üst bir seviye beklemezken Zendaya Londra prömiyerinde öyle bir kıyafetle karşımıza çıktı ki gelmiş gelmiş en iddialı kırmızı halı kıyafetine imza attı ve hatta sosyal medyayı salladı desem abartmış olmam.

Giydiği ve kusursuz bir şekilde taşıdığı tasarım sayesinde gala galalıktan çıktı, tek kişilik bir MET Gala şovuna dönüştü.







Zendaya, Mugler Couture arşivlerinden 1995 yılına ait 'Cyber Suit' tasarımın orijinaliyle kırmızı halıda yürüdü. Bu tasarımla kombinlediği Bvlgari mücevherleri de cesaretinin altını ışıltılı bir imzayla çizdi.

Bu görünümle en az kendisi kadar şöhretli olan ekip arkadaşlarını resmen unutturdu.

Sadece ve sadece kostümünü konuşturdu. Tabii ki gece boyu bu zorlu tasarım içerisinde kalmadı. Bir süre sonra son derece zarif, yalın ve asil bir Mugler tasarım daha giydi.







Zendaya'nın ve stylist'i Law Roach'un çıkardığı bu sonuç, resmen işlerine olan saygılarını ve modaya olan tutkularını ispat eder nitelikte.

Filmi oynamak kadar önemli bir şey varsa o da oynanan filmi ve karakteri en doğru şekilde tanıtmaktır. Bu çalışmanın başarılı olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum, zira galada Zendaya görüldüğü andan itibaren internette konuşulan tek şey Zendaya oldu ve bu etki hala devam ediyor.

Bu da modanın gücünü bir kez daha kanıtlıyor.