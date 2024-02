PELİN KAYA

Sosyal medyanın etkisiyle birlikte, kozmetik sektörü artık yeni bir yaş grubunun belirleyici otorite oluşuyla karşı karşıya kalmış durumda. Gen Alfa olarak adlandırılan bu yaş grubu 2010 yılından sonra doğan çocukları kapsıyor ve Gen Z'den sonra gelen ilk kuşak olarak tanımlanıyor. Özellikle Amerika olmak üzere bu yaş grubundan çocuklar sosyal medyadan aldıkları güçle ve ailelerinin de izinleriyle dünyanın en bilinen kozmetik mağazalarına gidip deneme ürünlerini bir daha kullanılamayacak hale getirene kadar deniyorlar ve denedikleri ürünler üzerinden yüklü alışverişler yapıyorlar. Satın aldıkları ürünleri de sosyal medya hesaplarında takipçilerine tanıtarak bilinirlik elde ediyorlar. Yeniden altını çizmek istiyorum bahsettiğim yaş grubu yaklaşık 10 yaşlarındaki çocuklardan oluşuyor.









HASTALIKLAR ARTTI

Bu çocuklar, kendilerini öylesine bu sektöre kaptırmış durumda ki, annelerinin kullanabileceği yaşlanma karşıtı kremleri bile düzenli olarak denemekten geri durmuyorlar. Örneğin Gen Alfa'nın popüler isimlerinden 13 yaşındaki Josie Bickerton'ın tam 13 adımdan oluşan cilt bakım rutini bile var. Bu tür alışkanlıkları sergileyen gençlerin aileleri ise tam anlamıyla destekçi olmakla kalmayıp, bazı durumlarda bu deneyimleri kayıt altına alıyorlar. Çocukların deneyimlerini paylaşırken ortak özelliği ise son derece agresif ve olabildiğince dürüst olmaları. İşin hizmet sektörü tarafına bakıldığında ise kozmetik mağaza çalışanları, Gen Alfa grubundan gelen müşterilere karşı artık tedirgin olmaya başlamış durumda.









Deneme ürünlerinin kullanımına dair özel yaptırımlar bile uygulanmaya başlanmış. Dermatologlar ise bu yaş grubundan hastalarının kullandıkları kozmetik ürünlerin yarattığı irritasyon sebebiyle son zamanlarda artış gösterdiğini söylüyor. Tabii tüm bunların sebebi günümüzde güzellik sektörünün son derece kolay erişilebilir olması ve erişim yaşının bu denli düşmesi demek doğru olur.







Ayrıca, suların durulacağına dair hiçbir belirti yok; çünkü bu yaş grubunun ikonu olarak kabul edilen Kim Kardashian'ın 10 yaşındaki büyük kızı North West, bu grup içinde en önemli isimlerden biri. Aslında, Gen Alfa'nın bu alışkanlıkları benimsemesi ve ilham alması konusundaki en önemli sebeplerinden biri. Geçtiğimiz günlerde, kendi tarzıyla öne çıkan North West, annesi Kim Kardashian'ın kozmetik markası SKKN'in yeni makyaj ürünlerini tanıttığı bir videoyu da paylaştı. Anlaşılan o ki, influencer olma trendi artık anne-babaların kontrolü dışında gelişmeye başlıyor.



YALIN, LÜKS VE ÖZGÜN BİR TARZ

Eğlenceli tasarımların gölgesinden çıkıp, minimalizmin ve sofistike detayların hakim olduğu yetişkin yeni yüzüyle, lüks moda dünyasındaki Jacquemus, geçmişin karmaşasından uzaklaşıp özgün bir estetiğe evriliyor.

Kreatif Direktör Simon Porte Jacquemus yeni koleksiyonuyla bizlere moda ziyafeti yaşatıyor.

Paris Haute Couture haftası bittikten kısa bir süre sonra Jacquemus, Les Sculptures adlı ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonunun defilesini Güney Fransa'da modern sanat müzesi Fondation Maeght 'de gerçekleştirdi.









Simon Porte'nin bu koleksiyonu, bugüne kadar içinde bulunduğu karmaşadan sıyrılarak, tamamen yeni bir kimlik kazanmış durumda. Yepyeni bir döneme adım atan Jacquemus, Le Chiquitos çantasından sıkılan kadının taleplerine cevap veriyor. Bu yeni kadın artık daha lüks, daha yalın ve olgun bir tarzı benimseyerek, kendine özgü bir ifade kullanıyor.

Koleksiyonda satış rekorları kıracağına inandığım birden fazla parça var. Fakat ticari anlamda bakmam gerekirse bu anlamda zirveyi yaşayacak parça kesinlikle kazak üzerine kazak bağlanmış gibi görünen ve aslında tek parça olan üst giyim tasarımı olacak.







Sosyal medyadan doğmuş bir marka olan Jacquemus vatanını yine unutmamış ve sosyal medyanın çok seveceği bir ayakkabı tasarlamış; iki ayakkabının iç içe geçmiş gibi göründüğü;

100 mm Les Doubles Sandales.

Defile davetlileri arasında, gerçek bir yıldız olarak Julia Roberts yer aldı. Markanın geleceği için Hollywood'un "creme de la creme" isimlerine duyulan ihtiyaç net bir şekilde ortaya çıkıyor.



ESTETİK DÜNYASINDA YENİ ÖRNEK İSİMLER ORTA YAŞ VE ÜSTÜ

Estetik denince doktorlara gösterilen ve benzemek istenilen isimlerin başında hep Angelina Jolie gelmiştir. Artık örnek gösterilen isimlerin yaşları değişkenlik göstermeye başladı. Son dönemde oklar, başarılı estetik müdahaleler sonucunda kaliteli değişim geçiren olgun isimlere döndü. Örneğin 60 yaşına gelmiş Brad Pitt'e bakalım. Her zaman doğal yaş almayı tercih eden isimlerden biri oldu ancak son dönemlerde yüzündeki gözle görülür değişimler arşivlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.







2020 yılındaki yüzüne bakıldığında şimdiki halinden çok daha yaş almış, yorgun bir yüz ifadesine sahip Pitt var karşımızda. 2023 Wimbledon döneminde ise zaman adeta geriye akmış. Uzmanlar bunun yüz gerdirme işlemine bağlı olduğunu söylüyor ve kanıt olarak da kulağının yanındaki iz gösteriliyor.

61 yaşındaki Demi Moore da uzun süredir yüzündeki estetik müdahalelerle gündemdeydi. Global üne sahip olup da bu kadar başarılı şekilde değişim yaşayan ve gerçekçi sonuçlar elde eden ikinci bir isim yok desem abartmış olmam. Geçmişe bakacak olursak, Moore'un 2020 yılında doğal güzelliğine vurgu yapılsa da, 2021 yılındaki görüntüleri yanlış prosedürlere kurban gittiği yönündeydi. Ancak şimdi, Feud: Capote VS. The Swans filminin prömiyerinde görüntülendi ve hiç olmadığı kadar iyi görünüyor.







Eğer geçmişteki olumsuz sonuçlar, bu yılki başarılı sonucun bir süreciyse, bu değişimi takdir etmek gerekiyor. Tabii ki, eski doktorun müdahaleleri beğenilmemiş ve yeni bir doktorla çalışmaya başlamış olması da kuvvetle muhtemel. Gençlerde bile estetik müdahaleler bu kadar yapay sonuçlar getirirken bu iki isimde yapılan işlemler hayranlık uyandırmıyor değil. Anlayacağınız bu pozitif değişimler estetik operasyon geçirmek isteyenlere ilham oluyor. Artık doktorlara örnek isim olarak yirmili yaşlarındaki Jolie değil, 61 yaşındaki Demi Moore gösteriliyor. Estetik konusunda bilinç seviyesindeki bu artış ve doğallığa oluşan merak gerçekten sevindirici.