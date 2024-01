PELİN KAYA

Oscar Ödülleri Töreni’ne kadar sürecek olan ödül sezonunun en hareketli döneminin içindeyiz. Dünyaca ünlü yıldızların şıklık yarışında olduğu iki önemli gece daha gerçekleşti

İlki ABD televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan 75.Emmy Ödülleri. Aslında Eylül ayında yapılması planlanan ama Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen tören, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. Succession, Beef ve The Bear yapımları tüm kategorilerde ödülleri sildi süpürdü.







Gecenin hiç kuşkusuz en görkemli ve dikkat çeken seçimi sevgilisi Robert Pattinson'dan 7 aylık hamile olan Suki Waterhouse'dan geldi. Gecenin en çok konuşulanı olmak için zekice düşünülmüş bir seçim. Kırmızı Valentino Couture elbisesiyle gerçekten de gecenin en çok konuşulanı oldu.







Jenna Ortega Dior Couture elbisesi içinde kelimenin tam anlamıyla kutu bebek gibi görünüyor. Hem yaşına hem de fiziğine uygun, çok doğru bir seçim yapılmış.







Selena Gomez görünümde hayal kırıklığına uğratan fakat işçiliğiyle hayran bırakan bir Oscar de la Renta elbise seçmiş. Tasarım olağanüstü çalışılmış ancak kendisine uygun bir askı bulamayınca sahibini olduğundan çok daha olgun ve formsuz göstermiş. Eğreltiotunun filizinden ilham alan elbise 450 binden fazla payetle tek tek elle işlenmiş ve bu işlem 930 saat sürmüş. İşçilik olarak saygı duruşu gerektirse de kırmızı halıda hayal kırıklığı yaratması büyük talihsizlik diyebilirim.







Gecenin en asil seçimleri ise Dior Couture elbisesiyle Elizabeth Debicki'den ve Saint Laurent elbisesiyle Christina Ricci'den geldi.







Jessica Chastain güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Gün geçtikçe kendisinin daha iyi bir versiyonunu görüyoruz. Bu törendeki görüntüsüne de durum yansımış. Gucci elbisesinin modeli ve rengi, kızıl saçlarıyla adeta dans ediyor.







Emmy gecesindeki favori ismim ise Louis Vuitton elbisesiyle oyunculuk dünyasında yeni parlayan simalardan Ayo Edebiri oldu. Vücuduna oldukça yakışan lale kesim, straples, modern, zamansız ve tasarımı güçlü şık bir elbise seçmiş.

Bu hafta gerçekleşen bir diğer önemli tören de Critics Choice (Eleştirmenlerin Seçimi) idi. Ödüller Oppenheimer, Beef ve Succession yapımları arasında paylaşıldı desem abartmış olmam.







Kırmızı halıda ön plana çıkan ve beğendiğim isimler de kırmızı renk seçenlerden oldu. Giorgio Armani elbisesiyle Emily Blunt, özel dikim Balmain elbisesiyle Margot Robbie ve Prada elbisesiyle Dua Lipa adeta göz kamaştırdı. Robbie'nin ıslak görünümlü deri tekniğiyle hazırlanan Balmain elbisesinin benzerini 2021 yılında Venedik Film Festivali'nde Zendaya giymişti.







ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Pharrell Williams'ın Louis Vuitton için hazırladığı ilk erkek koleksiyonu olan ilkbahar - yaz 2023 yakın zamanda satışa çıktı. Koleksiyonda bazı parçaların fiyatlarını görünce nutkum tutuldu. Tabii bu fiyatlara sebep olan kullanılan materyallerin nadide ve işçiliğin üst düzey kalitede olması. Timsah derisi beyzbol ceket 4 milyon 586 bin TL, timsah derisi ceket 3 milyon 457 bin TL, inci işlemeli kaban 3 milyon 27 bin TL, Malle Courrier sandık 2 milyon 967 bin TL, inci ve kristal işlemeli bere sadece 148 bin TL (!). Tabii tüm koleksiyon bu fiyatlarda sanılmasın. Bunlar her lüks markanın koleksiyonunda olan çok özel parçalar.







Koleksiyonda en dikkat çeken parçalardan biri de alışveriş poşeti ve kese kağıdını anımsatan, görünüşünün aksine dana derisinden üretilen çanta. Bu tarz formlar yeni değil. Şu ana kadar bir çok markada örneğini gördük. Ama hiçbiri ne bu iddialı rengi ne de malzemeyi kullanmıştı. Çanta, markanın ikonik rengini taşıması açısından da farklı. Fiyatı 2 bin 700 Euro (90.000 TL).







Yenilikler bunlarla bitti sanılmasın. Pharrell Williams, Timberland markası ile de bir işbirliğine gitti ve klasik sarı botları yeniden tasarladı. Bu işbirliği Pharrell için yeni değil zira 2015'te markayla benzer bir çalışması olmuş. Bunu Louis Vuitton'a taşıması çok zekice. Timberland yaptığı bu hamleyle resmen Paris Erkek Moda Haftası'nın en dikkat çeken markalarından biri olmayı başardı. Daha defile gerçekleşmeden duyurulması defilenin daha da büyük heyecanla beklenmesine sebep oldu.







Moda evinin erkek bölümüne gelmesiyle büyük bir sansasyon yaratan Pharrell'in arkasına aldığına sadece bir moda rüzgarı demek az kalır. Arkasına adeta bir kasırga alırcasına her yerde ve her alanda var olmak ve başarılı olmak için insanüstü bir çaba gösteriyor. Bu durumdan eminim ki markanın kadın koleksiyonunun başında olan Nicolas Ghesquiere rahatsız olmaya başlamıştır. Zira böyle bir markada erkek koleksiyonlarının kadın koleksiyonunun önüne geçtiği pek de görülmemiştir. Satışlarda erkeklerin de en az kadınlar kadar büyük bir paya sahip olma stratejisi şimdilik tıkır tıkır işliyor. Umarım bu başarılı gidişat ego gibi insani duygular yüzünden yara almaz ve kısa süreli olmaz.







Geçtiğimiz günlerde de Erkek sonbahar-kış 2024 sezonu için hazırladığı koleksiyon Paris Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Defileyle beraber kızılderili yerlilerinin yani en bilindik kelimeyi kullanmak gerekirse 'kovboy tarzının' gelecek sezonun en gözde trendlerinden biri olacağının müjdesini almış olduk. Defilenin müziği için yerli Amerikan gruplarından bir grup ile çalışılmış. Bu koleksiyonda Amerikan Batı gardırobunun kökleri ve ikonografisinin en iyi işçilikle sunulması amaçlanmış. Tasarımlarda deri işçiliği, değerli taşlar, elle boyama, uzman nakış teknikleri kullanılmış.