PELİN KAYA

Müzik sektörünün Oscar gecesi Grammy Ödülleri’nin 66’ncısı gerçekleşti. Ödüllerde ağırlığını koyan isimler Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish ve SZA oldu. Bu prestijli gecede en dikkat çeken ve beğenilen şıklıkları sizler için derledim

Gecenin tartışmasız en hayran bırakanı ve mutlu edeni yaşayan efsane Celine Dion oldu. Dion, uzun zamandır Katı Kişi Sendromu (Stiff Person Syndrome) hastalığıyla mücadele ediyor. Bir süre önce durumunun kötüleştiği haberleri de çıkmıştı. Her an kötü bir haber gelecek korkusu yaşatırken bir anda gecenin en büyük ödülünü vermek için sahnede belirmesi milyonlarca müzikseveri sevince boğdu.







Sağlık durumuyla ilgili çıkan olumsuz haberlere rağmen Dion gayet iyi durumda hatta kilo almış olarak görünüyor. Boynundaki Tiffany&Co. imzalı toplamda 87 karatlık gerdanlığına özel bir saygı duruşu yapmalıyım. Gerçekten etkileyici bir parça. Sahnede trençkotlarla yapılan kombinlere alışkınız, ancak çok şık kaşmir bir manto ile katılanı ilk kez görüyor olabiliriz.

Mantosunun ve elbisesinin renkleri o kadar ahenkli ki ve klas görünüyor ki, artık moda adına her tarzın denendiği bir dönemde insana neden olmasın ki dedirtiyor. Dion yeni bir kırmızı halı trendi bile başlatmış olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde dış giyimle yaratılan görünümlerin kırmızı halıdaki sayısı artacak mı ?







Dua Lipa metalik Courreges elbisesi ve etkileyici Tiffany&Co. gerdanlığıyla ışıl ışıldı. Elbisesinin mikro metal malzemesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde ağır olduğu izlenimini vermedi. Aksesuarları, saçı, makyajı ve her detayıyla gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu.







ALNINA DÖVME YAPTIRDI

Gecede favorilerimden biri de Miley Cyrus oldu. Saçlarıyla adeta gençlik yıllarındaki Jane Fonda'nın enerjisini yansıtan Cyrus, John Galliano'nun vintage Dior koleksiyonundan ilham alarak Margiela için özel tasarlanmış muazzam bir elbise tercih etmiş. Elbise tam tamına 14 bin çengelli iğnenin elde birleştirilmesiyle 675 saatte hazırlanmış. İki ödül kazandığı gecede, Tom Ford tulumu ve Gucci elbisesiyle de göz kamaştıran bir şıklık sergiledi. Özellikle ödül kazandıktan sonra sahnede parlayan Cyrus, şarkı sözlerine eklediği 'Biraz evvel ilk Grammy'mi kazandım' ifadesiyle izleyicileri gülümsetti. Üzerindeki 2002 tasarımı Bob Mackie elbisesiyle de nostaljik bir hava yakalamış ve Cher'i anımsatmayı başarmıştı.







Geceye damgasını vuran isimlerden biri de Taylor Swift oldu. Özel dikim Schiaparelli imzalı bir tasarım tercih etmiş. Ancak, markanın ismi ve kimliği gereği beklenen orijinalliğin olmaması hayal kırıklığı yaşattı. Takıları ise ünlü tasarımcı Lorraine Schwartz imzalı.

Ödülünü Celine Dion'un elinden alırken Dion'a teşekkür etmeyen, sarılmayan veya en azından bir geçmiş olsun bile dilemeyen Swift, sosyal medyada büyük bir linç kampanyasına maruz kaldı.







Doja Cat, Grammy gecesinde tercihini Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'ndan yana kullanmış. Bir Türk tasarımcı tercih etmesi bizler için büyük bir gurur ama Doja'nın dövmeleri elbisenin önüne geçmiş. Alnına Dilara Fındıkoğlu yazdırdığı geçici dövmesi de çok dikkat çekti.

Bu dövme tasarımcıyla yapılan bir reklam çalışması mı planlanmış mı yoksa spontane mi gelişmiş hiçbir fikrim yok. Gerçi olsa da olmasa da dünyaca ünlü bir yıldızın bu şekilde bir Türk tasarımcının ismini alnına yazdırtabildiyse bize düşen tebrik etmek olmalı.







Christina Aguilera uzun zaman sonra ilk kez çok şık görünüyordu. Standing Ground imzalı elbisesiyle son derece başarılı bir şıklığa imza atmış. Sahnede yan yana geldiği Maluma da beyler arasında en beğendiğim şıklığın sahibi oldu.







EN HAVALI FİLM GALASI

Her biri kendi başına kırmızı halı yıldızı olmuş ve son dönemlerin favorisi haline gelmiş isimler Dune filminin ikincisi için beyaz perdede bir araya geldi. Filmin dünya prömiyer turu başladı ve prömiyerler sayesinde gerçek bir moda ziyafeti yaşıyoruz. Ekibin ilk durağı Meksika'da gerçekleşen iki prömiyerde de Zendaya muazzam şıklıklara imza attı.







Özel dikim Bottega Veneta elbisesi filmin konseptiyle inanılmaz bir uyum içerisindeydi. İlk prömiyerde tercih ettiği özel dikim Torisheju tasarımın da diğerinden aşağı kalır yanı yoktu. Filmin yardımcı oyuncularından Florence Pugh Standing Ground marka elbisesiyle tarz sahibi olmasa da klasik bir şıklık yakalamıştı. Kendisinden stil anlamında büyük bir beklentim yok ancak filmin temasına uygun bir seçim yapsa daha güzel olabilirdi ya da bu konuda Zendaya ile bir yarışın içine girmekten özellikle kaçınmış.







Favori kırmızı halı erkeklerim Timothee Chalamet ve Austin Butler da galada kendilerine has stilleriyle harika görünüyorlardı. Timothee'nin takımı Prada, Austin'in tercihi ise her zamanki gibi Saint Laurent oldu. Başrol oyuncuları Zendaya ve Timothee Chalamet kırmızı halılarda filmin konseptine uygun seçimler yapmasına rağmen Austin Butler'ın kendi çizgisinden ödün vermemesi dikkatimden kaçmadı.









Tarzını bozmamasını takdir etsem de risk almaktan kaçınması, filmin kurgusuna saygısını göstermesi ve kendini kanıtlaması için önemli bir fırsatı kaçırıyor olması üzmedi değil. Seçimlerini Saint Laurent'ın marka yüzü olması kısıtlıyor olabilir fakat kendisine dair ümidimi henüz kaybetmedim. Gelecek prömiyerleri heyecanla bekliyor olacağım.