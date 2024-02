PELİN KAYA

Bu hafta Türk ünlülerin uluslararası arenada lüks markalarla sınav haftasıydı. Hazar Ergüçlü, Burberry markasının Londra Moda Haftası kapsamında sunduğu Sonbahar - Kış 2024 koleksiyonunun defilesi için ve Harrods'da düzenlenen daveti için Londra'daydı.







Defile ve davet için tercih ettiği iki görünümü de çok beğendim. Modern, trend ve şık. Cartier'nin Türkiye yüzleri Hafsanur Sancaktutan ve Boran Kuzum da Abu Dabi'deki 2017 yılında Fransa ile 30 yıllık sözleşme sonucu açılan Louvre Müzesi'nde İslami motiflerden ilham alınarak hazırlanan yeni sergisinin açılışına katıldılar.







Hafsanur, Max Mara imzalı elbisesiyle oldukça hoş bir şıklık içinde. Islak görünümlü saçı ve doğal makyajı, elbisesiyle şahane bir uyum yakalamış. Maalesef Boran Kuzum'u başarılı bulmadım. Böylesi bir gecede daha klas bir erkek şıklığı tercih etmesini beklerdim.







BEYONCE ŞAŞIRTTI HAILEY VİRAL OLDU

Elini attığı her işbirliğinden alnının akıyla çıkmayı başaran Beyonce şimdi de yeni saç bakım markası Cecred ile karşımızda. 9 ay süren hummalı çalışmanın ardından 20 Şubat'ta markasını tamamladı. Saçın kutsallığı markaya ilham oldu ve İngilizce Sacred (Kutsal) kelimesinden yola çıkılarak bu isim verildi. Markanın ilk koleksiyonunda arındırıcı saç derisi peelingi, nemlendirici şampuan, onarıcı saç maskesi ve saç yağı dahil olmak üzere sekiz ürün yer alıyor. Ürünlerin fiyat aralığı ise 20 dolar (620 TL) ile 52 dolar (bin 610 TL) arasında değişiyor. Markanın ilk lansmanı da oldukça ses getirdi. Beyonce lansmanda Prabal Gurung imzalı kıyafetiyle markanın temasına uygun bir seçim yaptı. Tabii yeni bir markanın eleştirisi olmazsa olmaz. Sevenleri de dahil olmak üzere birçok kişi Beyonce'nin kendi saçını kullanmayıp peruk takmasına takılmış. Gerçekten de Beyonce yıllardır kıvırcık ve doğal saçlarını kullanmamasıyla bilinir. Hatta evinde perukları için özel bir odasının olduğu bile söylenir. Hal böyle olunca Beyonce'nin saç bakım ürünü çıkartması eleştirileri de yanında getirmiş oldu.







Kafası pazarlamaya çalışan bir diğer ünlü de Hailey Bieber. Markası Rhode'dan çıkardığı en yeni ürünle sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı. Bieber, cilt bakım ürünleri satan markasının en meşhur ürünü Peptide Lip Treatment'ı tutabilecek bir telefon kabı çıkardı ve adını 'lip case' koydu. 27 Şubat'ta satışa çıkacak kapta şu an ciddi bir bekleme listesi mevcut ve fiyatı da 35 dolar (bin 90 TL). Bu pratik ve akıllıca tasarlanmış ürünün pazarlama sürecini de oldukça başarılı yürüttü. Hem Super Bowl finalinde kullanarak videolar çekildi hem eşi Justin Bieber'a kullandırdı hem de sosyal medyada ilgi çekici merak uyandırıcı içerikler paylaştı. Ürün şimdiye kadar neden kimse düşünmemiş ki dedirtecek kadar kolay bir tasarıma sahip. İlk midir, değil midir? İşin orasını bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da Hailey'in bu üründen uzun bir süre faydalanacağı.



SİNEMA VE TELEVİZYON DÜNYASI İNGİLTERE'DE ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Sinema ve televizyon alanındaki üstün başarıları kutlamak ve ödüllendirmek amacıyla British Academy of Film and Television Arts tarafından her yıl düzenlenen BAFTA Ödülleri'nin 77'ncisi gerçekleşti







Her sene geceye eşi Galler Prensesi Catherine ile katılan Prens William bu sefer ev sahipliği görevini tek başına üstlendi. Kate, geçirdiği ameliyatın ardından istirahat etmesi nedeniyle bir süre daha böyle davetlere katılmayacak.







Kırmızı halı yorumlarıma gecede başarısıyla ses getiren kadınlardan biriyle başlıyorum. Poor Things filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü eve götüren Emma Stone'un tercihi özel dikim Louis Vuitton oldu. Elbisenin detayları filmin kostümlerine atıfta bulunmasına rağmen Stone'un bu zamana kadar şıklıktan en uzak görünümlerinden biri diyebilirim.







Dua Lipa Valentino elbisesiyle kırmızı halının en iyilerinden biri oldu.







Bradley Cooper ve Carey Mulligan birlikte gecenin en klas şıklıklarına imza attılar. Mulligan Christian Dior imzalı elbisesiyle zarif bir silüet yakalamayı başarmış.







Emily Blunt da ne yazık ki hayal kırıklığı listemde ilk sıralarda yer alıyor. Saç modeli de en az Stone kadar başarısız.







Cate Blanchett Louis Vuitton elbisesi ile şahane görünüyor. Sıradan olabilecek bir elbiseye yerinde dokunuşlar ile şık bir hava kazandırılmış.







Margot Robbie Armani Prive elbisesi içinde kusursuz görünüyor. Uzun zamandır ilk kez bir eldivenin doğru renkte ve doğru aksesuar olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Elbisenin usta işi dikimine de şapka çıkarmak gerek. Zira Robbie'nin üzerinde tek bir potluk bile yok.







Emma Corrin her zaman olduğu gibi kendine has tarzıyla özel dikim bir Miu Miu tercih etmiş. Görünümünü beğendiğimi söyleyemeyeceğim fakat kırmızı halının ışıltısına kapılmayıp kendi tarzından ödün vermeyenleri görmek de hoşuma gidiyor.

Törenin en duygusal anı yıllardır Parkinson hastalığı ile savaşan Michael J. Fox'un tekerlekli sandalye ile de olsa sahneye çıkmasıydı.

Gecenin sürprizi ise dünyanın en başarılı yönetmenlerinden biri olmasına rağmen Christopher Nolan'ın kendi ülkesinin ödül töreni olan BAFTA'da ilk kez En İyi Yönetmen ödülü almış olmasıydı.







Lily Collins, Tamara Ralph imzalı elbisesiyle ve muhteşem üç boyutlu çiçek detaylarıyla eski dönem Hollywood yıldızları gibi. Kollarındaki detay olmasaymış klasik şıklık yerini klas bir şıklığa bırakabilirdi.







GENÇ NESLİ KAZANMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Donald Trump seçim parası toplamak için spor ayakkabı satışına girişen ilk ABD başkan adayı oldu. Hakkında devam eden 355 milyon dolarlık dolandırıcılık davası ve mal varlığı üzerindeki ciddi inceleme durumlarına rağmen, kendisini bu işe adamış durumda. 'Trump Sneakers' adıyla tasarlanan ayakkabı, kampanyaya özel bir web sitesinde 400 dolardan (12 bin 400 TL) satışa sunuldu. Ayakkabının stokları hemen tükendi ve stoklar yeniden gelene kadar başka sitelerde yaklaşık 9 katına kadar satışa çıktığı görüldü. Ayakkabı satışıyla kampanyaya para toplamak alakasız gibi görünse de Trump'ın yılmayıp savaşması, hatta buna yeni ve genç nesil pazarlama stratejilerini katması hoşuma gitmedi değil.