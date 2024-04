PELİN KAYA

Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı, sadece çevresel etkilerle sınırlı kalmayıp özel hayatımızdan iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede önem kazanmış durumda. Bu bağlamda, vintage parçaların önemi giderek artıyor. Vintage parçalar, geçmişten günümüze taşınarak sürdürülebilir moda anlayışının bir parçası haline geliyor. Bu eski parçalardan ilham alınarak yeni tasarımlar üretilmesi de ilham sürdürülebilirliği açısından dikkate değer gelişme niteliği taşıyor. Erişilmesi zor veya imkansız olan vintage parçaların günümüzde yeniden yorumlanması, sürdürülebilir moda anlayışının önemli bir örneğini oluşturuyor. İlham kaynakları, geçmişte başarıya ulaşmış tasarımların gelecekteki moda trendlerini zenginleştirmesine yardımcı oluyor.







Ancak öyle dev markalar var ki, ilham almanın ayarını insanı hayrete düşürecek kadar kaçırabiliyor. Örneğin Bottega Veneta'nın çok yeni çıkardığı Vanity Case çantaları. Tam anlamıyla Loro Piana markasının son yıllarda fırtına gibi esen, uzun bir bekleme listesine sahip, bulması çok zor Extra Pocket model çantanın formunun birebir aynısını uygulamış. Sadece kullanılan deriler farklı o kadar.







Bir diğer örnek de geçen sezonun en trend babetleri oldu. Özellikle Alaia imzalı babetler trendin demir başı ürünleriydi. Miu Miu markası değişiklik yapma ihtiyacı bile duymadan bire bir aynı modeli yeni sezonda koleksiyonuna katmış.







Kopyalama işini düzenli hale getirmiş perakende markaları bile ürünler üzerinde ufak da olsa değişimler yaparken dev markanın bu denli birebir ürünü çıkartabiliyor olması moda endüstrisinin akıbeti açısından endişe verici.







İKONİK ÇANTA YENİDEN DOĞDU

Balenciaga'nın en ünlü çantası City Bag yeniden doğdu! 2001'de çıktığı ilk yıllarda çantayı şöhrete kavuşturan Kate Moss ise kampanyanın yüzü oldu.

2001'de Nicolas Ghesquière'in kreatif direktörlüğünde ünlü çantanın ilk versiyonu olan Le Dix Motosiklet Çantası doğuyor. The City, piyasaya sürüldüğünde hemen hemen her ünlü paparazzi çekiminin demirbaşıydı. Ve her 'It' kızı kendi 'It' City Bag'ine sahipti. Bu isimlerin başında da Kate Moss ve Sienna Miller geliyordu. Spor salonuna giderken bile bu çantaları takan realite şovlarının kraliçeleri Nicole Richie ve Paris Hilton da akımı takip eden ünlü isimlerdendi.

Logoların ve monogramların revaçta olduğu bir dönemde yumuşak derisi, çivileri ve çıkarılabilir aynasıyla her durum için mükemmel bir parça haline gelen bu çanta resmen döneminde tarih yazdı diyebilirim. Demna Gvasalia'nın kreatif direktörlüğüyle çantanın çeşitli yeni yorumları ortaya çıktı. 2020'de daha yapılandırılmış versiyon Neo Classic Bag ve bir yıl sonra moda severlerin kalbine giren hilal şeklindeki Le Cagole piyasaya sürüldü. Ve şimdi ikonik City Bag, yıllar evvel başarısını ikonikleştiren Kate Moss tarafından bir kampanya ile yeniden lanse ediliyor.







LANACHELLA FESTİVALİ!

Coachella Festivali, müzik ve sanatın eşsiz bir buluşma noktası olarak dünya çapında tanınan, her yıl Kaliforniya çöllerinde gerçekleşen bir etkinliktir. Bu festival, geniş müzik yelpazesiyle tanınırken aynı zamanda renkli ve özgün kostümleriyle de ünlüdür. Her yıl binlerce müziksever, Coachella'nın büyülü atmosferinde unutulmaz anlar yaşamak için bir araya gelir.







2024 Coachella Festivali, müzik dünyasının yıldızlarını ve ikonlarını bir araya getirerek keyifli bir deneyim sunmaya devam etti. Bu yılın en dikkat çeken ismi ise sahnedeki performansıyla ve tarzıyla adından söz ettiren Lana Del Rey oldu. Bu festivalle resmen eski şaşalı günlerine döndü diyebilirim. İlk dikkati çeken fazla kilolarından kurtulmuş olduğu. İnceldiği fiziğine çok yakışan Dolce&Gabbana kostümleri seçmesi, makyajı ve saçlarıyla karşımızda resmen eski Lana del Dey vardı. Bu festivalde Lana öylesine beğenildi ki festivalin adı uzun bir süre 'Lanachella' olarak anıldı.







ABSÜRTLÜK KAZANDIRIYOR

Güvenilir marka araştırmalarıyla bilinen Lyst şirketinin 2024 ilk çeyrek dönemin raporları yayınlandı.

Lyst'in raporları, özellikle son zamanlarda moda dünyasındaki hareketliliği keskin bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bu araştırmaları yaparken milyonlarca müşterinin çevrimiçi alışveriş alışkanlıkları, binlerce mağaza davranışları ve satın alma işlemleri göz önünde bulunduruluyor.

Çıkan sonuçlara baktığımda, Miu Miu'nun bu çeyrekte de popülerliğini sürdürdüğünü görebiliyoruz.

Fakat bu markanın yeni sezon parçalarında ilhamlarını rakip markalardan alarak ilerlettiğini düşünürsek ne kadar haklı bir kazanım olduğu düşündürüyor.

Loewe ve Bottega Veneta ise konumlarını sağlam bir şekilde koruyarak trendleri belirlemeye devam ediyorlar.

En üst sıralarda yine Bottega Veneta'nın oluşuna haksız diyemem, zira kopyalarının yanı sıra şaheser denecek nitelikte işleri de var. Fakat listede ilham aldıkları markaların alt sıralarda kalması veya hiç olmaması trajikomik bir durum olsa gerek.

Listede Balenciaga, dikkat çekici bir şekilde dört sıra yükselmiş. Bu da istediğimiz kadar selobant bilekliğine şaşıralım ya da binlerce dolar etikete sahip havludan eteğini eleştirelim, çıkan sonuç; ne yapıyorlarsa doğru yaptıkları.







BİRİ DURDURSUN ZENDAYA'YI

Zendaya son filmi Challengers'ın tanıtım turlarına hız kesmeden devam ediyor ve temposuna asla yetişilemiyor. Zira geçtiğimiz haftalarda ülke ülke gezip prömiyer görünümleri verirken film yaklaştıkça vitesi daha da artırdı. Sokak stilinde giydiği kıyafetlerini bile filme uygun olarak seçmeye başladı. Bu süreçte öyle çok görünüme imza attı ki tümünü birleştirdiğimizde tüm seçimler birbiriyle başarılı bir şekilde ilintili de olduğundan tek bir markanın tek sezonluk koleksiyonu çıkar desem abartmış olmam. Stil danışmanı Law Roach ile çok planlı, ilmek ilmek işlenmiş bir sürece imza atıyorlar. Eskiden günde en fazla 2 seçim yaparken geçtiğimiz günlerde New York turunda günde 5 farklı seçim yaptığı bile oldu. İşte tam bu noktada insan ister istemez tanıtım turlarında uygulanan moda şovunun dozunu kaçırdıklarını düşünmeden edemiyor.







Giydiklerinin içinde özellikle bir tanesi yaratıcılık adına çok dikkat çekici. Özel dikim pembe Jacquemus tasarım son derece trend ve bir o kadar da özgün görünüyor. İçimden bir ses önümüzdeki sezon bu mayokini tarzı elbiselerden daha çok göreceğimizi söylüyor.