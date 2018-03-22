Atv'nin yeni dizisi '8. Gün', beklediğim gibi kaliteli bir iş çıktı.

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan dizi, Aselsan'daki şüpheli mühendis ölümlerinden esinlenilen bir öyküye sahip: Ülke güvenliği için devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımın mimarı 'Şehnaz', tıpkı Aselsan cinayetlerinde olduğu gibi şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor ya da ortadan kayboluyor!

Daha kötüsü, 'Şehnaz'ın yarattığı yazılıma bir sızma gerçekleşiyor; bu da ülke güvenliği açısından büyük bir tehdit.

Kötü adamlar, 'Şehnaz'ın kızı 'Bahar'ın da peşine düşüyorlar.

'Bahar' ise annesinin öldüğüne inanmıyor!

'8. Gün'; sadece derin devlet, casusluk faaliyetleri, güvenlik konularına odaklanan bir dizi değil; aşk, intikam, dram vs. gibi her izleyiciyi kendisine çekecek farklı temaların yer aldığı kaliteli bir senaryoya sahip. Dizide hem erkek, hem de kadın izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yan öykü var.

'Bahar' rolünde Burcu Biricik, etkileyici bir performans sergiliyor, 'Ozan' karakterini canlandıran Buğra Gülsoy da keza öyle... Burcu ve Buğra, iyi bir ikili oluşturabilir.

Musa Uzunlar için fazla söze gerek yok, 'Hayati' karakterinde onu daha çok konuşacağız.

'8. Gün'ün kamera arkası başarılı isimlerden oluşuyor.

'Poyraz Karayel'le kalitesini kanıtlayan Çağrı Vila Lostuvalı, Ender Mıhlar ile birlikte yönetiyor diziyi.

'İçerde' dizisinden tanıdığımız Toprak Karaoğlu'nun, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır ile birlikte yazdıkları senaryodan da ümitliyim. Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu da sağlam.

Dizinin anlatım dili, senaryonun işlenişi, bana biraz 'Poyraz Karayel'i hatırlattı.

Yönetmen Lostuvalı kimin dost, kimin düşman, kimin iyi, kimin kötü olduğunu muallakta bırakıyor. Bu da öyküyü daha ilgi çekici hale getiriyor, merak duygusunu artırıyor.

'8. Gün', zorlu rakiplerin olduğu bir günde ve saat diliminde ekrana geldi, kendi izleyici kitlesini oluşturmak için biraz zamana ihtiyacı var. Kaliteli kadrosu ve etkileyici öyküsüyle '8. Gün', yakında izleyicide tiryakilik yaratacak potansiyele sahip.