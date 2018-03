'The Hateful Eight', 'Pulp Ficton', 'Reservoir Dogs' gibi başyapıtlarda oynayan, Quentin Tarantino'nun has adamı Tim Roth'un sıradışı oyunculuğunun hastasıyım. Elbette Roth'un filmografisi sadece Tarantino yapıtlarından ibaret değil; Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildiği 'Rob Roy', 'Made in Britain', 'Broken' gibi birçok filmde muhteşem performanslar sergiledi. Roth; ne rol verilirse altından başarıyla kalkan, olağanüstü yetenekli bir oyuncu.

Özetle; Tim Roth'u nerede görürsem izlerim. Şu sıralar Roth'u zengin içeriğiyle dikkat çeken dijital uydu platformu Filbox'ta yayınlanan 'Tin Star' dizisinde izliyorum.

Roth'un canlandırdığı Londralı detektif 'Jim Worth', karanlık geçmişinden kurtulmak ve hayatında yeni bir sayfa açmak için Kanada'da küçük bir kasaba olan Little Big Bear'e gider.

Burada şeriflik yapmaya başlar ve bela yine onu bulur.

Kasabada faaliyet gösteren bir petrol şirketi, kirli işler çevirmektedir. 'Jim', şirketin peşine düşünce, kendisi ve ailesi kötü adamların hedefi haline gelir. Ve 'Jim', intikam almak için içindeki tehlikeli, şiddet yanlısı adamı tekrar ortaya çıkarır.

'Tin Star'; kurgusu, zeka açıcı senaryosu, dozunda aksiyon ve gerilim sahneleriyle etkileyici bir suç draması. Dizi, ünlü sinema sitesi IMDB'den 10 üzerinden 7.3 puan almış; bence notu daha yüksek olmalıydı. Aradığınız sağlam bir suç draması ise 'Tin Star'ı kaçırmayın. Bu arada Filbox'ta daha birçok kaliteli dizi ve film var.

IMDB'den 8.3 puan alan 'Deutschland 83' adlı bir Alman dizisi var ki, tam bir fenomen!