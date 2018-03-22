Taksicilerin tehditleri, Uber şoförlerini dövmesi ve müşterilere olan kötü davranışlarını değiştirmemeleri, taksi- Uber tartışmasının sosyal medyada trend olması Uber'e yarar diye yazmıştım; öyle oldu. Uber'in Türkiye verilerine göre; gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart'ta Uber'in iOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5 bin iken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart'tan itibaren Uber'in telefona indirilme sayısı 10 günde beşe katlanıp 24 bin 500 oldu.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kavga, günlük kazancı 200- 300 lira olan şoförlerle Uber arasında değil, 1 milyon 680 bin TL değerinde plaka sahipleriyle Uber arasındaydı.

Doğru dürüst vergi vermeden sadece plaka kiralayarak ayda 7-8 bin lira kazanan plaka sahipleri ve onlara aracı olan oto galeriler, şoförleri köle gibi çalıştırdığı ve piyasaya yeni taksi plakası sürülmediği için; hizmet kalitesi dibe vurmuştu.

Halk da buna tepki olarak Uber'in yanında yer aldı. En önemlisi 2 bin taksi şoförü de Uber'e geçti. Taksi plakalarının değerinin de 1 milyon 500 bin liraya gerilediği tahmin ediliyor.