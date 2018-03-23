Norveç'te, önceki gün istifa eden Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug'in yerine İlerleme Partisi'nden Per Sandberg getirildi. Yeni bakan gelince eski defterler açıldı ve Sandberg'in, 1997 yılında eski Yugoslavya'dan gelen bir sığınmacıya yumruk attığı için 400 Euro para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kurdu kuzuya teslim etmişler!

2017 Dünya Mutluluk Raporu'na göre; dünyanın en mutlu ülkesi Norveç ama bu mutlu ülke Suriye'den Avrupa'ya büyük göç akımlarının zirveye ulaştığı 2015 yılında, sadece 7 bin 500 Suriyeli mülteci kabul etti.

İngiltere'de faaliyet gösteren yardım kuruluşu Oxfam 2016 raporunda; Suriye'deki iç savaştan kaçan ve sayıları neredeyse 5 milyona yaklaşan mültecilerin sadece yüzde 1.4'ünün, dünyanın zengin ülkeleri tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Özetle; mülteci dövmekten para cezası alan bir vekilin Adalet ve Göçmen Bakanı seçilmesine pek şaşırmamalı!

Norveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin göçmenlerin acılarını paylaşmak, onlara yardımcı olmak gibi bir dertleri yok. 'Bencillik mutluluğu getirir' diye boşuna demişler!