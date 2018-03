İranlı turistler, bu yıl da Nevruz Bayramı tatilini Palandöken'de kutladı. İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Terör saldırıları ve canlı bombalarla en büyük gelir kaynağımızı baltalamaya çalıştılar ama olmadı. Avrupalı turist sayısı azalsa da açığı Araplar, İranlılar ve Ruslarla kapatıyoruz. Erzurum'un karı, Ege ve Akdeniz'in güneşi, denizi, tarihi, Karadeniz'in yeşil doğası vs.; ülkemiz her açıdan turizm cenneti. Ülkesinde bulamadığı rahatlığı Erzurum'da, Van'da buluyor İranlı turistler. Nevruz ateşinden atlayan bu İranlı kadın, kendini rahat, mutlu ve huzurlu hissediyor. İşte turizmin altın anahtarı bu duygularda gizli.