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MEVLÜT TEZEL
23 Mart 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Afrin’de bir Arjantinli

Terör örgütü 'nin kadın yapılanması YPJ'ye katılan Arjantinli Alina Sanchez, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü hava harekatı sırasında öldürüldü.
Ah Alina, seni nasıl kandırdılar?
Sen kalk, dünyanın öbür ucu Arjantin'den Suriye'ye gel, YPG'ye katıl, sonra da bir hiç uğruna hayatını kaybet! Bu kandırılmış yabancı gençler, savaşı paintball oyunu sanıyorlar galiba!
Güya özgürlük için, ezilen haklar için savaştıklarını düşünüyorlar! Bu ölen gençlerin aileleri, çocuklarının bebek katilleri için savaştıklarını öğrense ne yaparlardı acaba? Bence , yabancı gençlere 'nın oyununa gelmemeleri için bir kamu spotu hazırlasın. Ama hangi ülkede yayınlatacaksınız ki! Daha önce terör örgütüne katılan İngiltere, Almanya, ABD, , Yunanistan, Belçika, İzlanda, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya ve vatandaşı yabancı teröristler öldürülmüştü.
O kadar çoklar ki, Haçlı Seferleri'nin mega, modern versiyonuyla karşı karşıyayız!
PKK'ya silah satıyorlar, maddi manevi destek oluyorlar, bir de gençlerinin kandırılmasına göz yumuyorlar. Türk ordusu 'deki gibi yedi düvele karşı savaşıyor.
Bu savaşın en kötü tarafı, kandırılmış yabancı gençlerin hayatlarını kaybetmeleri!

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