'Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk ve ekibinin hazırladığı İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay video derlemesi, stüdyodaki izleyicileri kahkahaya boğmuştu. Sosyal medyada da bu video ilgi gördü ama ben bu videoyu izlerken rahatsızlık duydum.

Derleme videoda, 'Aslı' (Birce Akalay) karakterinin, 'Ferhat' (İbrahim Çelikkol) karakterinin sert emirlerine boyun eğişi gösteriliyordu.

Dizide farklı sahnelerden kesilen bölümlerle oluşturulan derlemede; 'Ferhat' sürekli 'Aslı'ya "Kalk", "Git", "Gel", "Dur" vs. sert emirler veriyor, ona bağırıyor ve aşağılıyordu. Bu derleme video gülmek için yapılmıştı ama kadına şiddetin sözlü versiyonuydu.



AŞK BU MUDUR?

Programda; kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin yüksek olduğu ülkemizde kadına yönelik baskı ve sözlü şiddet, komedi unsuru olarak sunuluyordu.

Elbette Beyaz ve ekibinin niyetleri kötü değildi ama yıllardır şov dünyasında olan bu tecrübeli insanlardan daha duyarlı olmalarını beklemek hakkımız.

Aslında sorun, söz konusu video derlemesinden daha büyük. 'Siyah Beyaz Aşk' benzeri birçok dizide kadınlar aşağılanıyor, hakarete uğruyor ve sözlü tacize maruz kalıyorlar. Elbette bu dizilerin öyküsü kurgu.

Senaryo gereği kötü, kaba erkekler, kadınları eziyorlar. Benim karşı çıktığım konu ise dizilerde maço erkeklerin kadınları sürekli aşağılamalarının ve onlara sert davranmalarının aşk diye sunulması.

Sanki bir kadına 'atar yapmak', bağırıp çağırmak aşkın dili gibi yansıtılıyor.

Aşk, sürekli kadınları aşağılamak, süründürmek mi?

Dizilerde kirli sakallı, kırıp döken, maço, mafyatik tipler aşık olunacak erkek olarak lanse ediliyor. Kadınlar ise sürekli boyun eğen, ağlayan, acı çeken, itilip kakılan, zayıf tipolojiye sahipler.

Bu senaryoları yazanlar hiç mi Ediz Hun, Belgin Doruk, Fatma Girik, Ayhan Işık, Sadri Alışık'ın aşk filmlerini izlemedi?

RTÜK dizilerdeki kadınların zayıf, erkeklerin kölesi karakterler olarak yansıtılmasını incelemeli! Ne yazık ki, dizilerdeki erkek egemenliği ve kadın düşmanlığı, insanların bilinçaltına işliyor. Sonra da neden toplumda kadına şiddet ve tecavüz olayları artıyor diye yakınıyoruz.