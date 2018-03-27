Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen Birgül E., Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darp edildiğini iddia etti. Sürücü ise ifadesinde ücret tartışması yaşadıklarını ancak kadın yolcuyu kendisinin darp etmediğini, araçtan inerken düştüğünü söyledi.

Sürücü ve yolcu arasındaki tartışmanın ses kaydında ise sürücü ve yolcu arasındaki tartışmada kadının hakaretler ve tehditler yağdırdığı duyuluyor.

Birgül E.'yi yolda yaralı bir şekilde bulan taksinin sürücüsü Murat Tuğa ise şöyle diyor:

"Bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil." Bu arada sürücü, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kim haklı, kim haksız hukuk karar verecek ama ortada yüzünden yaralanmış bir kadın var.

Uber şöyle güzel, şöyle kaliteli, şoförleri çok kibar diye yazılıp çiziliyor ama genelleme yapmak hata olur diye daha önce de yazdım.

Uber, şoför seçerken mülakat mı yapıyor, bu şoförleri eğitimden mi geçiriyor? Tabii ki hayır.

Taksilerde olduğu gibi Uber araçlarında da saygısız, kaba, kötü şoförler var.

Örneğin 2015 yılında Hindistan'da Uber şoförü Shiv Kumar Yadav, 26 yaşındaki kadın yolcusuna tecavüz etmekten suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Uber bir bilgisayar yazılımı, bu yazılımı kullanan insan malzemesi ise aynı!