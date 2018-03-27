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MEVLÜT TEZEL
27 Mart 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Kibrinden burnunun ucunu göremiyor

Prof. Dr. Celal Şengör, 'Teke Tek' programında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking için 'insan harabesi' tabirini kullandı.
Hawking ile bir üniversitede yemek esnasında tanıştığını anlatan Şengör, "Bir arabayla getirdiler. İlginç bir adamcağızdı.
İlginç dediğim, insan harabesi.
Ama doktorların 'Sen iki sene yaşarsın' dediği adam 50 sene yaşadı" dedi. Ve bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti.
Şengör, 'dan 'e, 'Matrix' filmine kadar her konuda atıp tutuyor. Eserleriyle insanlık tarihini değiştiren Karl Marx ve Hegel'e aptal diyor, değerli insanları sürekli aşağılıyor.
Şengör, jeoloji profesörü ama her konuda kendini uzman zannediyor.
Uzmanı olmadığı konularda tarihe geçmiş insanları aşağılamak nasıl bir ruh halidir? Hawking'den bile 'adamcağız', 'insan harabesi' diye bahseden Şengör, Allah aşkına insanlık için ne yaptı? Jeoloji alanında elle tutulur, dünyada az da olsa gündeme gelmiş bir bilimsel çalışması, eseri var mı?
Şengör, kibrinden burnunun ucunu bile göremiyor.
Açıkçası Şengör, 'spekülatif bir laf söyleyeyim, herkes beni konuşsun' derdinde. Bir profesöre yakışmayacak davranışlar bunlar!

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