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MEVLÜT TEZEL
28 Mart 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Bilgisayara kavuştular

Gana'da Owura Kwadwo'nun imkansızlıklar içinde öğretmenlik yaptığı Betenase M/A Junior High School'da 2011'den bu yana bilgisayar bulunmuyordu.
Kwadwo, öğrencileri çağın gerisinde kalmasın diye Word programını kara tahtaya çizerek anlatıyordu.
Öğretmenin bu azminin da büyük ilgi görmesinden, daha önce bahsetmiştim. Güzel haber önceki gün ajanslara düştü. Teknoloji devi , Kwadwo'nun okulunu bilgisayara boğdu.
İşte idealist olmanın, imkansızlıklara rağmen bir şeyler denemenin faydası.
Yaptığınız iyilik bir şekilde karşılığını buluyor. Bir de bu çabanız Kwadwo örneğinde olduğu gibi sosyal medyada ses getirirse, bir şeyleri değiştirmek mümkün oluyor.

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