Eskişehir'de bir müşterisine götürdüğü pizzaya tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye, an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili yasal işlem başlatılmış.

Daha önce de bir kurye, asansörde pizzanın üstündeki sucukları yerken kameralara yansımıştı. Hadi ona acıdık, karnı acıkmıştı! Pizzaya tükürürken görüntü kaydetmek nasıl iğrenç bir ruh halidir. Allah bilir o görüntüyü izlettiği arkadaşlarıyla kötülük konusunda yarışıyordur!



MOTORLU VE ÖFKELİ

İnsanın iyisi de var, kötüsü de... Kendimi zorlayarak pizzaya tüküren kuryeyle empati kurmaya çalışıyorum...

Muhtemelen işinde mutsuz, iyi kazanmadığını düşünüyor ve aklınca intikam almaya çalışıyor ama kimden? Müşterinin suçu ne?

Belki de motorcu, o adrese sürekli pizza götürüyordu ve müşteriden bahşiş alamadığı için pizzaya tükürerek intikam almaya çalıştı. Bu vaka, 'Neden bahşiş vermeliyiz?' sorusuna da yanıt olabilir!

Tükürmekten daha kötülerini yapanlar da vardır mutlaka.

Son dönemde büyük bir iş kolu haline gelen kuryecilik mesleğinde sorunlar çığ gibi büyüyor.

Kuryelerin çoğu 18-19 yaşında gençler. Maaşları düşük, mesai saatleri ise fazla.

Bu gençlerin lakabı ise 'motorlu ve öfkeli'. Yollarda sürekli trafik kurallarını ihlal ediyorlar; hem kendilerinin, hem de başkalarının hayatlarını tehlike atıyorlar. Kuryelerin denetim altına alınması şart.

Restoranlarda yediğimiz yemeklere de şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Yeme-içme sektöründe çalışan insanlardan mutlaka birçok hikaye dinlemişsinizdir.

Çalıştığı yerde mutsuz olan ya da patrona, müşteriye kızan bazı aşçıların ve garsonların kötülük konusunda gelişmiş hayal güçleri var. Güvendiğiniz yerlerden yemek yiyin, sipariş verin. Aslında evde pişen yemek, en gözde restoranlardaki yemeklerden bile daha temiz. Ne de olsa yemeği siz yapıyorsunuz.