TRT Müzik'te yayınlanan, engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı 'Engelsiz Sahne' isimli bir program var. Bu program hem engelli vatandaşları mutlu ediyor, hem de onların sorunları hakkında toplumda farkındalık yaratıyor. Bu güzel programa konuk olan Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmemesine kızdı ve "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun" diyerek sahneyi terk etti.

Canlı yayınlarda rejinin renkli seyirci görüntülerini ekrana getirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Peker bunu bilmiyor mu? Reji seyirciyi ekrana yansıtmayı abartsa bile Peker'in canlı yayını terk etmeye hakkı yok. Hele bu program engelli vatandaşların katılımıyla gerçekleşiyorsa...

Peker, yaptığı saygısızlık büyük tepki alınca sosyal medyadan seyirciye yönelik bir hareketinin olmadığını, engelli vatandaşlara duyarlı olduğunu ve onların birçok organizasyonuna katıldığını açıkladı.

Ben de Peker'in tavrının seyirciye yönelik olmadığını düşünüyorum ama bu, hatalı olmadığı anlamına gelmez.

Peker, son dönemde agresif tavırlar takınıyor; yüzüne botoks yaptırdığına dair iddialar ortaya atılınca da öfkeli açıklamalarda bulunmuştu. Bu öfkenin nedeni ilerleyen yaşından kaynaklanıyor olabilir mi bilmiyorum ama Peker gibi sempatik bir şarkıcıya bu öfkeli davranışlar hiç yakışmıyor.

Sayın Peker, biz sizi hep insanları coşturan hareketli şarkılarınız, danslarınız ve sempatik tavrınızla hatırlamak istiyoruz.

Sertab Erener'in 'Sakin Ol' şarkısında dediği gibi: 'Dünya hali bu, gelip geçici. Hişt hişt sakin ol, sinirlerine hakim ol.'