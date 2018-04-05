CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçıların Hatay'da askerlerimizi ziyaretini şu sözlerle eleştirdi: "Afrin'de 52 şehidimiz var.

Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh; davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler...

Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam... Eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de 'Yaylalar' türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa..." Ajda Pekkan'dan İbrahim Tatlıses'e kadar bu ülkenin değerli birçok önemli sanatçısı, Hatay sınırında askerlere moral verdikleri için mi rezil insan ilan ediliyorlar? Şehit düşen askerlerimizle, Afrin'de savaşan askerlerimize moral vermek için sanatçıların şarkı söylemesini karşılaştırmak nasıl bir mantıktır? Ne yani o sanatçılar, şehit askerlerimize üzülmedi ve arkalarından şarkılar söyleyip eğlendiler mi?

Mehmetçik yanında Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını görünce cephedeki mücadelesinde yalnız olmadığını, sanatçısından, siyasetçisine, esnafına kadar bütün bir ulusun arkasında olduğunu hissediyor.

Eskiden sanatçılar sosyal medyadan kuru kuruya destek mesajları yollardı, şimdi sınıra gidip onlarla sohbet ediyorlar, moral veriyorlar.

Bu daha anlamlı değil mi? Askere moral ve 'Yanınızdayız' mesajı vermenin nesi kötü?

Sanatçıların askerleri ziyaret etmesi dünyada da bir gelenek. Hollywood yıldızları da yurt dışındaki ABD üslerini, uçak gemilerini ziyaret edip askerlere moral veriyor. Ama ABD'de kimse çıkıp da Angelina Jolie'ye, Will Smith'i vs. eleştirmiyor. Eleştirmezler çünkü bunu eleştirmek için akıl sağlığınızı kaybetmeniz lazım!