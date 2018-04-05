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MEVLÜT TEZEL
05 Nisan 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

O profesör anlatmıştı

Nükleer Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Arık'ın yıllar önce verdiği bir demecin videosu ensonhaber. com'da yayınlandı. Arıkan şu önemli bilgiyi veriyordu: "'nin toryum yatakları, dünyanın en zengin yatakları.
Türkiye tüm enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Yani bir ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah kuracağımız Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da belki ileride bir prototip toryum i yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar..." Tesadüfe bakın ki, bu açıklamadan sonra Arık, 2007 yılında 'da bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Aynı kazada Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi Berkol Doğan, lisansüstü öğrencisi Engin Abat, Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Şenel Boyda, Doç. Dr.
İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan da hayatını kaybetti...
Türkiye'de ne zaman teknolojide önemli adımlar atılmaya başlansa hep gizli bir güç devreye girip bu projelerin beyin takımını devre dışı bırakıyor. Tıpkı 'da çalışan mühendislerin şüpheli ölümleri gibi bu uçak kazası da şüphelidir!
Engin Arık'ın hayatını kaybetmeden önce söyledikleri, Akkuyu Nükleer Santrali'ne neden karşı çıkıldığının yanıtı aslında.

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