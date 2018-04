CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına giderken Türkiye'de bu modeli dayatmak tamamen rant elde etme çabasıdır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da, temel atma töreninin hukuksuz olduğunu ifade ederek santralin yapılmasını engellemek için elinden geleni yapacağını açıkladı. Atıcı, konuyu önce Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etti.

Atıcı unuttu galiba; CHP zaten Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmayı onaylanan kanunun iptali için başvuru yapmıştı. Anayasa Mahkemesi de 2012'de iptal istemini reddetmişti. Eğer CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderse bu millete ihanet etmiş olur.



ABD'DE 99 TANE

Şimdi CHP ve nükleer enerji karşıtı cephe, dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken Türkiye'nin nükleer santral açmasını gereksiz buluyor. Onlara göre nükleer enerji riskli ve nükleer atıkların ortadan kaldırılmasının maliyeti ve zahmeti çok yüksek. Evet, nükleer enerji riskli, buna Çernobil faciası ve Fukuşima Nükleer Santrali'nin patlaması örnek gösterilebilinir ama risk her şeyde var. Bir baraj da yıkılabilir, termik santral de havaya uçabilir.

ABD'de 99, Fransa'da 58, Japonya'da 43, Rusya'da 35, Güney Kore'de 25 nükleer reaktör varken neden Türkiye'de de bir tane olmasın? Türkiye'de nükleer karşıtı eylemler yapan uluslararası çevreci örgütler; Avrupa'da, ABD'de de eylem yapıyorlar mı?

Türkiye'nin nükleer enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarına tercih ediyor diye algı yaratanlar AK Parti'ye büyük haksızlık ediyorlar.

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğundan beri yenilenebilir enerji alanında dev yatırımlar yapılıyor. Rüzgar enerjisinde kurulu güç, 6353 megavata ulaştı. Jeotermalde en hızlı büyüyen ülke olduk. Hedef 2019'da 700 megavat kurulu güç. Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (denizin üstünde) projesi hazırlanıyor.

Türkiye'nin 2018 yerli kömür üretim hedefi 100 milyon ton. Özetle; kömürden rüzgara, jeotermalden güneşe kadar her türlü kaynak değerlendiriliyor.

Enerjide bir kaynağa bağımlı olmak büyük risk, bu yüzden Akkuyu'da nükleer enerji santrali kuruluyor. Akkuyu, tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

Büyüyen Türkiye yeni enerji kaynaklarına bu kadar çok ihtiyaç duyarken CHP neden nükleere karşı?

Bunun tek bir mantıklı açıklaması var. CHP'nin muhalefet taktiği, her şeye karşı olmak. CHP sanatçıların askerlere moral vermesine, köprüye, tünele, havalimanına, nükleer enerjiye vs. her şeye karşı!