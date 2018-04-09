Arda Turan, yine bir sosyal medya paylaşımıyla tartışma yarattı. Arda, eşi Aslıhan Doğan ayaklarını yıkarken çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Arda, bu fotoğrafa Aslıhan Doğan'ı da etiketleyerek 'Yeni fizyoterapistim' notunu düştü.

Ve beklenen oldu; Arda, sosyal medyada topa tutuldu.

Feministlerin bu paylaşımı kınayan bir gösteri düzenlemesinden korkuluyor!

Şaka bir yana; haberlerde, 'Arda, eşine ayağını yıkattı' deniyor ama fotoğraf net değil. Arda maçta ya da antrenmanda aldığı darbelerin ağrısını azaltmak için ayaklarını buzlu suya sokmuş, eşi de havluyla ayaklarını kuruluyor olabilir.

Bu arada fizyoterapistlerin işi ayak yıkamak mı?

Aslıhan, kocasının ayaklarını yıkadıysa da bu bizi ilgilendirmez. İster ayağını yıkar, isterse sırtını keseler.

Onlar karı-koca, kime ne...

Futbolcular, hayatlarını ayakları üzerinden kazanıyor.

Kocasının ayaklarına masaj yapan, onları yıkayan birçok futbolcu eşi olduğuna inanıyorum.

Antrenmandan, maçtan ayakları şişmiş bir şekilde yorgun argın dönen futbolcuların en yakın fizyoterapistleri eşleri ya da sevgilileridir.

Aynı şekilde, bir erkek de kadının ayağını yıkayabilir. Fakat bunu sosyal medyada paylaşmak gereksiz ve anlamsız. Sevgili Arda; iyi de, yanlış da yapsan her zaman tepki çeken bir yıldızsın.

Seni sevmeyenlere boşuna malzeme verme, kurtul şu sosyal medya alışkanlığından.