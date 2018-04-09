Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne yapılan yenileme çalışmalarından sonra ortaya daha beton, çıplak bir görüntü çıkmıştı.

Daha sonra beton saksılar içerisinde birçok ağaç getirildi.

Şimdi de Taksim Meydanı'na saksılar içerisinde lale yerleştirildi.

Sosyal medya ahalisi bunu da beğenmedi, 'Lalenin betonla buluşması', 'Betonu süslesen de betondur nihayetinde', 'Saksıda lale mevsimi' gibi eleştiriler yapıldı.

Çiçek çiçektir, tek bir çiçek bile etrafına güzellik katar. Laleler, Taksim Meydanı'na güzellik katmıştır.

Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki temel tartışma, ağaç ve çiçeklerin saksıda yer alması, toprakla bütünleşmemesi.

Yenileme çalışmalarında İstiklal Caddesi ve Taksim'in altyapısı da yenilendi, daha teknolojik oldu.

Artık altyapı çalışmaları kazı yapılmadan gerçekleşecek.

Anladığım kadarıyla hem Büyükşehir, hem de Beyoğlu Belediyesi; beton kaplamanın ve altyapının bozulmasını istemiyor. Yine de bazı yerlerde saksıda ağaç yerine toprakla bütünleşen ağaçlar dikilebilir.

Ama şu algıya da karşıyım:

Sanki eskiden Beyoğlu ve Taksim Meydanı yemyeşildi, ormandı da sonradan beton oldu. Evet, bir dönem İstiklal Caddesi'nde küçük ağaçlar vardı.

O zaman da 'Ağaçlar çöplük gibi, herkes çöp, izmarit atıyor, caddedeki yoğun yaya yürüyüşünü engelliyor' diye eleştiriliyordu.

Taksim Meydanı boş beton alan diye eleştiriliyor ama meydanlar genelde kutlamaların, gösterilerin, geçit törenlerinin yapıldığı, insanların buluşma yeri olan boş geniş alanlardır.

Örneğin; Moskova'da Kızıl Meydan, Paris'te Concorde Meydanı, New York'ta Times Meydanı, Pekin'de Tiananmen Meydanı, Polonya- Krakow'da Rynek Glown Meydanı, Roma'da Piazza Novano Meydanı...

Tüm bu medyanlar ağaçlık değil, genelde boş, beton alanlardır. Elbette örnek gösterdiğim bu meydanlar tarihi yapılarıyla anlam kazanıyorlar. Taksim Meydanı'nın yeni AKM binası ve Taksim Camii bittikten sonra daha iyi olacağına inanıyorum.

Özetle; 'Taksim Meydanı'nda niye ağaç yok, ağaçlar neden saksıda?' diye tartışmak yerine, meydana yakın mevcut ağaçlık alanları korumalı ve şehir merkezlerinde yeni parklar ve yeşil alanlar yaratmaya çalışmalıyız.