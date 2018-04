İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı 225 metre uzunluğundaki yük gemisinin çarpması sonucu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kullanılamaz hale geldi.

Bu gemi tanker olsaydı, petrol, gaz vs. tehlikeli maddeler taşısaydı ya da daha büyük yakıt yüklü bir gemi Ortaköy, Bebek gibi yoğun insan kalabalığının olduğu kıyı şeridine çarpsaydı, büyük bir facia yaşanırdı. İstanbul Boğazı'nda petrol yüklü tanker kazaları da oldu.

İstanbul Boğazı'nda kazalar genelde yoğun gemi trafiğinden kaynaklanıyor ama bu son yaşanan kazada, kılavuz kaptan olmasına rağmen gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Biz arada sırada yaşanan kazalarla hatırlasak da, İstanbul Boğazı her zaman tehlike altında.

Kanal İstanbul projesi, bugüne kadar hep çevreye vereceği zarar üzerinden eleştirildi. Her projeyi artı ve eksileriyle değerlendirmeliyiz.

Bu son kaza, 'Kanal İstanbul virali' gibi oldu. Aslında kanalın gerekli olduğunun reklamını izledik.

Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

Kanal İstanbul'un en büyük faydasının Boğaz'ın güvenliğini artırmak olduğunu görmüş olduk.