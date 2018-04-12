Siirt'te kulaklarını kepçe olduğu için beğenmeyen bir kişi, estetik operasyon geçirdi ama sonuçtan memnun olmayan vatandaş, maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yerel mahkeme tarafından verilen ret kararı emsal oluşturacak şekilde Yargıtay'dan döndü. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yargıtay, üniversitelerin plastik ve rekonstrüktif cerrahi kürsüsü öğretim üyelerinden oluşturulacak bilirkişi kurulundan rapor istedi.

Şimdi dava, raporun sonucuna göre tekrar görülecek. Eğer raporda ameliyatın ayıplı olduğu ve amacına ulaşmadığı sonucu çıkarsa, dava açan vatandaş tazminat elde etme hakkına sahip olacak.

Estetik ameliyatlarda yüzde 100 olumlu sonuç elde etmek elbette göreceli bir durum. Mutlaka beğenilmeyecek bir taraf çıkabilir.

Ama ortada bariz bir hata varsa ya da kötü sonuç elde edildiyse, estetik cerrah bunun bedelini ödemeli.

Yani artık doktorların kötü bir iş çıkardığında 'Ancak bu kadar yapabildik' bahanesi ortadan kalkabilir.

Cemiyet hayatından bazı arkadaşlardan hep 'Şu cerrah çok ünlü ama adam resmen 'kasap', kadını dışarıya çıkamayacak hale getirdi' diye dedikodular duyarım. Özellikle burun ameliyatlarında başarı oranı yüksek değil. Ama bu doktorlar, ünlü oldukları ve magazin basınına çok haber oldukları için onları tanımayan insanların hayatlarını kabusa çevirmeye devam ediyorlar.

Siirtli vatandaşın açtığı davanın Yargıtay'dan dönmesi emsal teşkil edebilir. Estetik ameliyatlardan kötü sonuçlar alanlar artık haklarını arayabilirler.