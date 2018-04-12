25 yıl önce bugün Türkiye'de ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk internet ağı projesi, 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından başlatıldı.

İlk internet bağlantısı ise 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ait yönlendiriciler ve PTT'den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak gerçekleştirildi ve NSFNet ile bağlantı kuruldu.

Türkiye'de üniversitelerin başını çektiği internet; ODTÜ'nün ardından 1994-96 yılları arasında Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de hayata geçti. İnternetin Türkiye'de ticari kuruluşlarda kullanılması süreci, 1994 yılında T.C. Merkez Bankası ile başladı. İnternetin geniş kitlelere ulaşması ise 1996 yılı sonunda mümkün oldu. Hikayenin gerisini biliyorsunuz, internetsiz bir hayat düşünemiyoruz bile. http://internet.org.tr/ adlı sitede, Türkiye'nin internet macerasının arşivi tutulmuş, enteresan fotoğraflar ve hikayeler var. Örneğin zamanın Hürriyet yazarı Yalçın Pekşen, 14 Ekim 1995 tarihinde 'İnternet, sen bu aklı terk et' başlıklı yazısında, internete girmenin çok pahalı olduğunu, internet kullanıcı sayısının bin kişiyi geçmediğini, internet adresi girmenin zahmetli olduğunu, bir fotoğraf ya da yazılı metni indirmenin 20 dakika sürdüğünü yazmış.

O yazıdan bir bukle:

'Hadi bol paranız var, harcamaya bayılıyorsunuz.

Peki, internete girip ne yapacaksınız?

Vallahi en çok bir haftada can sıkıntısından patlayacak, internetten cayacaksınız. Yani şimdilik internette gezinmek isteyenler bu akılları terk etmezlerse boşa para ve boşa zaman harcıyorlar.' Türkiye'de internet ve teknoloji yazarlığının öncülerinden rahmetli Yurtsan Atakan da Pekşen ile polemiğe girmiş.

Atakan, 21 Ekim 1995 tarihinde 'Çift elçiyiz, çift elçi' başlıklı yazısında, internet kullanıcı sayısının 50-60 bin olduğunu belirtip Pekşen'in yanıldığını yazmış: 'Bildiğim kadarıyla Yalçın Pekşen internet kullanıcısı değil, dolayısıyla parası ve zamanı boşa gitmiyor. Ama böyle yapmakla da neler kaçırdığının farkında değil. Çünkü sandığı gibi internete bağlanıp da bir haftada sıkılıp patlayanı ne gördüm ne de duydum.' Zamanın en ileri görüşlü siyasetçilerinden biri olan Turgut Özal, bir gün gazetelerin bilgisayar disketleriyle (Floppy disk) satılacağını söylemişti. Şimdi 'floppy disk'ler antika oldu. Nereden nereye... Türkiye'de internet kullanıcılarının sayısı 54.3 milyona ulaştı. Sosyal medya kullanımında ise dünyada 13'üncü sıradayız. İyi ki doğdun internet...