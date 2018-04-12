Önceki akşam birçok futbolsever, TRT 1'in Manchester City-Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını yayınlamasını bekliyordu.

İlk maçı 3-0 kaybetmesine rağmen City'nin bir mucizeye imza atabileceği ve maçın zevkli geçeceği tahmin ediliyordu. Ancak TRT 1, Roma-Barcelona maçını tercih etti. Bu tercihte milli futbolcu Cengiz Ünder'in Roma'da oynamasının etkisi olduğu konuşuldu.

Barcelona'nın turu garantilediği hesaba katılıp sıkıcı geçmesi beklenen maçı sırf Cengiz oynayacağı için yayınlıyor diye TRT 1 yönetimine sosyal medyada tepki gösterildi. TRT'de maç yayınına karar veren kim, hangi akla hizmet yılın maçı olmaya aday M.

City-Liverpool karşılaşmasını yayınlamaz diye serzenişlerde bulunuldu.

Sanılanın aksine Roma-Barcelona karşılaşması tarihe geçen bir maç oldu. Roma, bu yıl La Liga'da yenilmezlik serisini 38 maça çıkararak Real Sociedad'ın rekoruna ortak olan ve Şampiyonlar Ligi'nde hiç kaybetmeyen Barcelona'yı 3-0 yenerek bir mucizeyi gerçekleştirdi.

Son golün ortasını Cengiz'in yapması da bizi ayrıca gururlandırdı.

Roma, Barcelona'ya göre mütevazı kadrosuyla tarih yazdı. Futbolda hiçbir zaman peşin hükümlü olmamak lazım. Demek ki, TRT 1'de naklen yayınlanacak maçları seçen adamın bir bildiği varmış; övgüyü hak etti.