Genç oyuncu Hazar Ergüçlü (26) ile yönetmen Onur Ünlü (45), Beyoğlu'nda bir mekan çıkışı takside görüntülenmiş.

Ünlü ve Ergüçlü'nün uzun zamandır aşk yaşadıkları magazin kulislerinde konuşuluyormuş.

İkili yakın dostlarına "Çok güzel bir aşk yaşıyoruz" diyormuş. Zaten Ergüçlü ve Ünlü, 'Dudullu Postası' ile 'Gerçek Kesit: Manyak'ta birlikte çalışmışlar!

Ve bu ikili, önceki gün takside birlikte görüntülenince taşlar yerine oturmuş! Magazin haberlerinde başlıklar genelde 'Ve sonunda aşk objektiflere yansıdı', 'İlk kez görüntülendiler' temalıydı.

Bazı projelerde birlikte çalışan iki yetişkin insanın aynı taksiye binmesi aşk yaşadıklarının kanıtı mıdır? Arkadaşınızla bir mekanda buluşup sonra da birlikte taksiye binmek ilişki yaşadığınız anlamına mı gelir? Ha aşk yaşıyor da olabilirler ama taksiye bindiler diye haberlerde 'kesin aşk yaşıyorlar' yargısında bulunmak hata bence.

Öte yandan Ünlü ve Ergüçlü'nün objektiflere yansıyan görüntüleri ise haklarında çıkan aşk dedikodularına hizmet ediyordu adeta.

Ergüçlü, arka koltukta fotoğraflarının çekilmesine çok sinirlenmiş bir şekilde oturuyor, Ünlü ise yüzünü kapatıyor.

Ünlü gibi bir kara mizah ustasının böyle bir görüntü vermesi enteresan. Acaba muhabirleri tiye mi alıyordu yoksa gerçekten acemi aşıklar gibi yüzünü mü kapattı?

Herkesin hayatı kendine, kimse kimseyi yargılayamaz.

Ancak ortada gerçekten bir aşk varsa, iki yetişkin insanın bunu saklanması, birinin yüzünü kapatması vs. aşka ihanet değil midir? Aşk, yüzünüzü kapatacak kadar utanılacak bir şey mi?