Sevgili Valbuena...

France Football'a konuşmuşsun.

'Fenerbahçe'ye geldiğim zaman ilk başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ancak sonradan bir anda bana olan güven kaydoldu. Goller ve asistlerim vardı.

İstatistik olarak takımın en iyilerindendim, her şey iyi gidiyordu.

Ancak bir anda yedek kalmaya başladım.

Kötü oynadığınız zaman yedek kalabilirsiniz, bunu anlarım ama performansım iyi giderken bana güvenilmemesine gerçekten şaşırıyorum' demişin.

Ah Valbuena ah, hâlâ Aykut Kocaman'ı çözememişsin.

Neden kızağa çekildiğini anlatayım:

Tarih 10 Eylül 2017...

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenilmesinin ardından sosyal medyada 'Bu sabah uyanmak çok zor. Çok güçlü döneceğiz' yazarak camiaya umut aşılamıştın. Bu paylaşım sonrası, Instagram'dan hakkında yapılan yukarıdaki caps'i beğenmiştin. O caps gerçekleri yansıtıyordu, tüm takım dökülürken sadece sen savaşıyordun.

Daha sonra 'Sosyal medya ekibim yanlışlıkla beğendi. Bir daha olmayacak' diyerek caps'i kaldırdın ama Aykut o caps'ten sonra seni defterden sildi. Tabii bunu adım adım yaptı. Önce 'Valbuena'nın asist ve gol yüzdesi yüksek ama topla çok oynuyor, çok top kaybediyor, defans yapmıyor ve takımın dengesini bozuyor' temalı haberler, yorumlar çıkmaya başladı. Sonra takımın performansı yükselmeye başladığı anda Aykut seni yedek bırakmaya başladı. Tıpkı Alex krizinde olduğu gibi Aykut Kocaman'ın egosuna yenildin. Alex de, Aykut'un gol rekorunu kırmak üzereyken takımdan uzaklaştırılmıştı.

Valbuena, o caps'i beğenmeyecektin!

Fenerbahçe'ye gelmeden önce kimse sana Aykut'un 'kocaman egosundan' bahsetmedi mi?