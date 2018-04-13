Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, hükümetin ülkede temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni petrol ve gaz aramalarına izin vermeme kararı aldığını bildirdi. Karar, çevreciler tarafından zafer olarak görüldü. Bence bu, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde alınmış en radikal karar.

O kadar radikal ki, Yeni Zelanda Petrol Araştırma ve Üretim Derneği'nin CEO'su bile karara çok şaşırdığını belirtti ve ekledi: "Hükümetimiz, sanayimizin nasıl çalıştığını tamamen yanlış algıladığını gösteriyor." Demek ki, başta sanayi bu durumdan etkilenecek ama buna rağmen yeni petrol ve gaz aramalarına son verildi.

Rüzgar, su, güneş gibi yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektriğin fosil yakıtların yerine geçeceği, yapay zeka ve robotların büyük işsizler ordusu yaratacağı yeni bir dünya düzenine yavaş yavaş geçiyoruz.

Suudi Arabistan bile güneş enerjisinden elektrik elde etmek için dev yatırımlar yapıyor.

Gelişmiş ülkelerin petrole ve ucuz iş gücüne ihtiyacı daha da azalacak. Eğitim sistemleri iyi olan ülkeler arayı daha da açacak.