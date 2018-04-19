Gülben Ergen'in aşk hızına yetişmek mümkün değil.

Her ilişkiden sonra yeni bir aşka bu kadar çabuk yelken açması ne güzel. Ama Gülben'in yeni aşklarının gündeme geliş sürecinde hep aynı yol izleniyor.

Örneğin yeni aşkın ilk fotoğrafı yapımcı Burak Törer'den geldi. Törer, Gülben'in elini tuttuğu kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü: 'İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!' Gülben'in bir önceki ilişkisinde de Instagram fotolarında tutuşan eller ve aşk mısraları başroldeydi. Aslında Gülben, yaşadığı aşklarda edebiyat dünyasına yeni şairler kazandırıyor. Gülben'e aşık olan Instagram şairi olup çıkıyor, bir anda şiire veriyor kendini. Şu sıralar magazin camiasında da en çok şu espri yapılıyor: Gülben bir adamı daha şair yaptı!