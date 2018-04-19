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MEVLÜT TEZEL
19 Nisan 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Kadınlarımızın neden Avrupa’nın en şişmanı?

Dünkü yazımda, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre Türk kadınlarının obezite ve şişmanlık oranında birincisi olmasının nedenini hareketsiz yaşama bağlamıştım:
'Türk kadınlarının Avrupa'nın en şişmanı çıkması, herhalde TV'de kadın ve yemek programları ile dizi izlemekten dışarıya çıkmaya pek vakit bulamamalarından kaynaklanıyor.' Bir kadın psikolog arkadaşım tespitimin doğru ama eksik olduğunu, sorunun kökenine inmediğimi söyledi. Ben de "Nedir sorunun kökeni?" diye sordum. O da "Evet, kadınlar hareketsiz bir yaşam sürdürüyor. Belli bir yaştan sonra kendilerini dizilere ve yemeklere kaptırıyorlar ama bunun nedeni erkeklerin ilgisizliği.
Kadınlar da aşksızlık ve ilgisizliğin yarattığı boşluğu yemekle kapatıyorlar" dedi.
Bence haklı, sizce?
Not: Aynı araştırmada erkekler, Avrupa'da şişmanlıkta 15'inci sırada. Peki, erkekler niye zayıf?

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