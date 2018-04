Konya'da makam aracıyla polis evinden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam veren polis memuru Vedat Selvi'ye (53) çarpan sürücü Mürsel Sarı (37) ifadesinde trajikomik bir savunma yapmış:

"Polis evinin önüne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm.

Frene bastım ancak duramayıp çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim ancak trafik yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım." Kaza anını milyonlarca insan izledi. Sarı; bomboş yolun ortasında duran polise çarptı, trafik yoğun değildi.







İKİSİ DE EŞİT KUSURLU

Bu arada Selvi ve sürücü Mürsel Sarı'nın kazada eşit oranda kusurlu oldukları yönünde rapor hazırlanmış. Sarı yol ortasında kabak gibi duran polisi nasıl görmemiş?

Kaza anı görüntülerinde Sarı, sanki dört-beş saniye önüne bakmamış. Telefonuna falan mı bakıyordu acaba?

Ancak bu kazada hatanın büyüğü polis memurunda.

Polisin, vali geçiyor diye yolun ortasında durup selam çakması kazaya davetiye çıkardı. Sarı, 'Aaa yolun ortasında polis duruyor, dur ben şuna çarpayım dememiştir' herhalde!

'Polis yolun ortasında durmak yerine, kaldırıma geçip selam verseydi' diyeceğim ama bu sefer de aracıyla hızla geçen vali, polisin kendine sırtını döndüğünü düşünebilir 'Vay sen niye selam vermedin?' diye polisten hesap sorabilirdi.

Bu kazada asıl tartışılması gereken;

Türkiye'de her ilde polislerin mülki amirin yolunu açma uygulamasıdır.

Bazen onlarca polis, vali, emniyet müdürü vs. geçerken dakikalarca yolu açmaya ve aynı anda selam durmaya çalışıyorlar.

Polis görev sırasında esas duruşa geçip selam durmalı mı? Örneğin bir grup terörist kıstırıldı, çatışma var ve o sırada vali geçiyor yoldan. Polis çatışmayı bırakıp esas duruşa geçip kurşunların hedefi mi olmalı?



ÖNCE GÖREV GELİR

Konya'daki kazada vali aracı geçerken selam duran polis bir adım daha geride olsaydı tırın altında kalacaktı!

Tam Hıncal Abi'lik (Uluç) bir konu aslında.

Bu arada polislerin elbette devlet büyüklerinin güvenliği için yolu açmaları gerekiyor.

Öte yandan polisler; vali, emniyet müdürü araçlarıyla geçerken yaşadıkları heyecanı, endişeyi ve meslek aşkını normal trafik denetlemelerinde de gösterseler İstanbul'da trafik sorunu kalmaz!

Bence önce görevin kutsallığı gelir. Polis zaten yolu açarken, güvenlik önlemleri alırken amiri için gerekli özveride bulunuyor. Polislerimiz yeri gelince hayatlarını bile ortaya koyuyorlar. Ama vali, emniyet müdürü vs. aracıyla geçerken polis, trafiğin ortasında sanki İstiklal Marşı okunuyormuşçasına esas duruşa geçip selam vermek zorunda kalmamalı.

Bu kazada bence görevinin başındaki polisten selam bekleyen zihniyetin de hatası var!