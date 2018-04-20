Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, geçtiğimiz günlerde Berlin'de bir araya geldi. Yoğun gündemden dolayı bu görüşme fazla öne çıkmadı ama iki ülkenin bakanı, yenilenebilir enerji projelerinde yakın çalışma kararı aldı.

Yenilenebilir enerjide Almanya doğru adres... Almanya, geçtiğimiz yıl güneşli ve rüzgarlı günlerde elektrik enerjisinin yüzde 85'ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi başardı. Eğer biz de Almanya gibi elektrik ihtiyacımızın büyük bir bölümünü rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerjiden elde edebilirsek; hem petrole olan bağımlılığımız azalacak, hem de daha çevre dostu, havası temiz bir ülke olabileceğiz. Almanya'nın hedefi;

2020'de sera gazı emisyonlarını yüzde 40, 2050'de ise yüzde 95 oranında azaltmak. Albayrak'tan önce yenilenebilir enerjinin öneminden bahseden pek olmazdı. Albayrak, Türkiye'nin petrol ve doğalgazda yüzde 90 dışa bağımlı bir ülke olduğunu sık sık hatırlatılyor ve bu bağımlılığı kırmak için birçok proje üretiyor.

Eğer Albayrak'ın projeleri büyük oranda hayata geçerse, ülkemiz doğalgazdan elektrik üretmekten kurtulur ve sınıf atlar.