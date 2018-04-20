İzmir'in Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, makam aracını bir kenara bırakarak göreve bisikletle gidip geliyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Uğurtaş, yıllardır bisiklet kullandığını ve ilçede amirleri ile birlikte altı kişilik bir bisikletli polis ekibi oluşturduğunu anlattı. Uğurtaş, Hayatı Emniyetle Pedalla adlı bir de proje başlatmış. İşe gelip giderken bisiklet kullanmak isteyen veya 'Mesaideyken bisiklet kullanmak istiyorum' taahhüdünde bulunan polislere, sponsorlar vasıtasıyla bisiklet ve kask hediye ediyor.

Uğurtaş'ı kutluyorum. Onun gibi makam aracı yerine bisiklet kullanan polislerin sayısı artarsa, yollardaki bisikletli sayısı da çoğalır ve daha temiz bir çevreye sahip oluruz.