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MEVLÜT TEZEL
20 Nisan 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Soğuk Savaş bu dizide izlenir

Şu sıralar dijital platformlarda Avrupa dizileri moda... Kime sorsam İspanyol, İtalyan, Alman dizilerinden bahsediyor. ABD dizilerinden bir kaçış var sanki... Benim de takip ettiğim bir Alman dizisi var: 'Deutschland 83'
Zengin içeriğiyle dikkat çeken, dijital platform Filbox'ta yayınlanan 'Deutschland 83', ülkelerin nükleer silahlanma tehdidi altında yaşadığı döneminde geçiyor. Dizi, 1983 yılında Doğu 'dan Batı Almanya'ya gönderilen 24 yaşındaki ajan 'Martin'in başından geçenleri anlatıyor. Görevi istihbarat toplamak olan genç subay, en önemli Batı Almanya askeri üstlerinden birine, diğer ajanların yardımı ile sızmayı başarıyor ve casusluk maceraları böylece başlamış oluyor. Soğuk Savaş'ın son dönemine ve ajan hikayelerine ilgisi olanlara 'Deutschland 83' dizisini hararetle tavsiye ederim. Aksiyonu 80'li yılların nostaljisiyle sunan dizi, büyük ilgi gördü. Dizinin IMDB notu 8.2.

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