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MEVLÜT TEZEL
26 Nisan 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Cengiz Küçükayvaz farkı

Bizim evde üç çocuk olduğu için (yaşları 10, 8, 4) genelde TRT Çocuk izleniyor.
TRT Çocuk'ta farklı yaş gruplarına hitap eden birçok program var.
Ama 'Öğretmenim Canım Benim' programı başlayınca hepsi birden ekrana kilitleniyor.
10 ve 8 yaşındaki oğullarım, 'ın canlandırdığı şakacı, mucit öğretmenin verdiği bilgileri zevkle izliyorlar. Evin en küçüğünün bu programa bayılmasına ise şaşırıyorum.
Herhalde usta tiyatro sanatçısı Küçükayvaz'ın müthiş oyunculuğu, komik mimikleri, kızımın ilgisini çekiyor.
Oyunculukta en zor iş güldürmektir.
Farklı yaş gruplarından çocukların aynı anda dikkatini ekrana çekmek için ise Küçükayvaz gibi yetenekli bir oyuncu olmak gerekiyor. 'Öğretmenim Canım Benim'i mutlaka çocuklarınıza izletin. Küçükayvaz'ın şakalarına katıla katıla gülerken birçok faydalı bilgiyi, bilimsel icatları öğrenmiş oluyorlar. En önemlisi program çocukları farklı düşünmeye sevk ediyor.
Not: Programın bölümleri TRT Çocuk'un web sitesinde de var.

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