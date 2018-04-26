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MEVLÜT TEZEL
26 Nisan 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Taksici yayayı bıçaklarsa...

İstanbul Şişli'de bir taksi sürücüsü, karşıdan karşıya geçen adlı vatandaşa yol vermeyince tartışma çıkmış. Tartışma kavgaya dönüşmüş; taksici, Polat'ı bıçaklamış.
Kolundan yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılmış, şoför de gözaltına alınmış.
Haberde Polat'ın yaya geçidinden geçip geçmediği belirtilmemiş. Bazen yayaların da sanki kırda dolaşırcasına yola atladıkları oluyor ama birçok şoförün yaya geçidinde bile durmadığını biliyoruz.
Avrupa'da yaya, yola adımını attığı anda araçlar durur. Türkiye'de ise şoförlerin araçlarını yayaların üstüne sürmeleri doğal karşılanıyor.
Bıçak taşıyan taksi şoförü de sabıkalı çıkarsa şaşırmam!

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