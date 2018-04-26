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MEVLÜT TEZEL
26 Nisan 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Trabzonspor hep aynı

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzon yönetimi, sezon sonu yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak için düğmeye basmış. Sekiz oyuncuyla yollar ayrılacakmış.
Kaptan ve 'dan ücretlerinde indirim yapmaları istenecekmiş.
Yani kibarca bu iki futbolcuya da gidin denecek.
Gidenlerin yerine bedava mı futbolcu veriyorlar? Trabzonspor'daki temel sorun; istikrar ve devamlılığın olmaması. Hep aynı hatalar yapılıyor. Yahu bir kere de sil baştan yapmayın; birbirini tanıyan mevcut kadroyu güçlendirin yeter.

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