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MEVLÜT TEZEL
26 Nisan 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Ligin en iyisi: Gomis

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi , derbide fileleri havalandırırsa gol sayısını 28'e çıkaracak ve Alex de Souza'yı yakalayacak.
Eğer Gomis iki gol atarsa, lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak. Fenerbahçe, Saldado ya da Janssen'in yerine Gomis'i transfer etseydi ligdeki tablo çok farklı olabilirdi. Gomis'in yeteneklerine dair birçok şey yazabiliriz. Gomis, futbolculuk meziyetlerinin dışında centilmen, fedakar bir futbolcu. Sağlık problemi geçirdiği maçta bile sahaya dönüyor. Kimseyle tartışmaya girmiyor, oyunu çirkinleştirmiyor, sadece gol atıyor ve bunu da çok iyi yapıyor. Gomis, tartışmasız bu yılın en faydalı transferi.

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