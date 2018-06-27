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MEVLÜT TEZEL
27 Haziran 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Normale dönme zamanı

', 24 Haziran Pazar günü sandığa giderek 13. 'nı ve 27. dönem milletvekillerini seçti. Şimdi gözler 31 Mart 2019'da yapılacak lere çevrildi.' Bu haber spotunu okurken bile içime fenalık geldi. Son dönemde o kadar çok seçim ve referandum yaşadık ki, içimiz dışımız siyaset oldu. Şimdi gözler yerel seçimlere çevrilmesin! Artık normale dönme zamanı gelmedi mi? Hiç olmazsa yaz aylarında daha az siyaset konuşulsun. Gazetelerde daha çok magazin, spor ve sanat haberi olsun. İnsanların kafa dağıtmaya ihtiyacı var.

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