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MEVLÜT TEZEL
27 Haziran 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Turizm kazançlı çıktı

Başkanlık seçiminin ikinci tura kalmaması, en çok sektörünü sevindirdi. Seçim ikinci tura kalsaydı tatil beldeleri 15 gün daha boş kalacaktı ve bu da turizm sektörünü kötü etkileyecekti. Haberlere bakılırsa, halk güney sahilleri için şimdiden yollara düşmüş. İptal edilen rezervasyonlar geri alınmaya başlanmış. Umarım yoğunluk dolayısıyla tatil köyleri ve oteller yerli turisti kazıklamaz. Kazıklanan yerli turistin Yunan Adaları'na kaçtığı unutulmasın. Euro düşerse kazıklanan yerli turist yine Yunan Adaları'na yelken açar!

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