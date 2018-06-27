Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir taksici, kendisini trafiğe soktu diye kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Önceki gün, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın girişimiyle o sürücünün şoförlük belgeleri iptal edildiği haberi çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şöyle dedi:

"Aracı bağladık, ruhsatı ve anahtarı burada. Biz, Uber gibi korsan taşımacılıklarla mücadele ettik.

Bundan sonra Cumhurbaşkanımız'ın ifadesiyle kendimizi düzeltmeliyiz.

Bundan sonra İstanbul halkına en iyi hizmeti vereceğiz.

Fakat eğer şoförlerimiz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa, araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak." Uber-taksici rekabeti olmasaydı, çıkan tartışmalarda taksiciler sorgulanmasaydı; müşterisinin valizini yere fırlatan şoför şu anda işine devam ediyor olacaktı. Taksiciler adına güzel gelişme; umarım bu cezaların devamı gelir.

Taksici esnaf odaları, sadece sosyal medyada gündeme gelenleri değil, müşterisine kötü davranan şoförler hakkında gelen her şikayeti değerlendirmeli.

Saygısız şoförler, mesleğini dürüst ve layıkıyla yapan meslektaşlarını da zor durumda bırakıyorlar.

Sepetteki çürük elmalar mutlaka ayıklanmalı.